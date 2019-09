Scola: "esto no es sorpresa" Deportes 11 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Después de 13 años, la selección argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores equipos de un Mundial. El único jugador del actual plantel que integró aquel equipo es Luis Scola, quien dialogó con la prensa después del histórico triunfo ante Serbia (97-87) uno de los grandes candidatos de China 2019.

A sus 39 años, el gran capitán tuvo un cierre fantástico y totalizó 20 puntos y 5 rebotes. Minutos después, inició la atención de forma irónica: "Si alguien me habla de milagro o de sorpresa, me enojo y me voy. Le agarro el teléfono y se lo rompo; después se lo pago, pero se lo rompo. Esto está lejísimo de ser un milagro, no es una sorpresa: había 22 personas que creíamos que íbamos a estar acá y fue todo lo que necesitamos, el equipo".

Sobre la victoria, mencionó que "ganamos porque jugamos mejor. Venimos jugando un buen básquet hace mucho tiempo y siempre hubo asteriscos: que era solo en Sudamérica, después en las Eliminatorias y los amistosos. Venimos jugando este tipo de básquet hace por lo menos tres años. Hoy estamos en este nivel y veníamos jugando así, no se le gana a nadie por 30 puntos en un Mundial y mucho menos a un rival europeo. También le ganamos a Venezuela por 20, es el básquet que veníamos jugando. Evidentemente, podés jugar mal un día y perder, o encontrarte con un equipo mejor que vos. Pero es justo que estemos acá por el tipo de básquet que estamos jugando".



ELOGIOS SERBIOS

"Campazzo nos dominó, esta es su victoria. Scola es un líder, quizás una de las mayores leyendas del baloncesto. Felicitaciones tanto al entrenador como a todo el equipo de Argentina, merecieron esta victoria. Necesitamos analizar esto y ver cómo avanzamos. Estoy orgulloso de estos muchachos y de cómo jugaron. Este es un gran grupo de jugadores, tengo la suerte de ser su entrenador. Siempre damos el cien por ciento de nosotros mismos", expresó en la conferencia de prensa Sasha Djordjevic, el entrenador de Serbia.