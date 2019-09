Inferiores: Los campeones del Clausura Deportes 11 de septiembre de 2019 Por Martin Ferrero LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL

FOTO FACEBOOK GRAN FESTEJO. / Florida de Clucellas fue el mejor de la general en la Zona Sur.

El último sábado el torneo Clausura de Inferiores de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su último capítulo, con él, la definición en las seis categorías que restaban conocer a sus campeones.

Por el lado de la Zona Sur, La Hidráulica ya se había consagrado en Octava y Bochazo en Novena. Ahora, Florida lo hizo en Sexta y Santa Clara en Séptima. Ambos llegaban dependiendo de sí mismos.

En la Zona Norte, Tiro Federal se quedó con el de Sexta, Moreno de Lehmann en Séptima, Ramona en Octava y Argentino de Humberto en Novena.



ZONA NORTE



Sexta División: Ramona 2 (Laureano Gazzola y Gabriel Battaglino) vs. Humberto 0, Aldao 1 (Franco Demaria) vs. Bella Italia 1 (Juan Galarza), Ind. Ataliva 1 (Agustín Piacenza) vs. Roca 2 (Juan Fraire x 2), Argentino Vila 0 vs. Moreno 0, Tacural 1 (Maximiliano Zumhoffen) vs. Tiro Federal 2 (Joel Sánchez x 2).



Séptima División: Ramona 1 (Miqueas Franco) vs. Humberto 3 (Ulises Duarte, Fabricio Astesan y Agustín Palavecino), Aldao 1 (Brian Giménez) vs. Bella Italia 2 (Juan Galarza y Sergio Páez), Ind. Ataliva 2 (Diego Ricarte y Alejo Barsanti) vs. Roca 1 (Patricio Martínez), Vila 0 vs. Moreno 5 (Lorenzo Lederhos, Uriel Leiva, Lautaro Nieva, Benjamín Castillo y Nahuel Bett). A Tiro Federal le dieron los puntos ya que Dep. Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Ramona 3 (Manuel Iglesias y Jeremías Tamagnini x 2) vs. Humberto 1 (Gianfranco Grande), Aldao 1 (Uriel Iturre) vs. Bella Italia 1 (Facundo Sem), Ind. Ataliva 1 (Ciro Alberto) vs. Roca 0, Vila 1 (Brian Ramallo) vs. Moreno 4 (Fernando Turquetti, Alvaro Farías, Franco Yacob x 2), Tacural 0 vs. Tiro Federal 2 (Agustín Farías x 2).



Novena División: Ramona 0 vs. Humberto 3 (Stéfano Mezzadri x 2 y Joaquin Trutali), Aldao 5 (Gabriel Guglielmone x 3, Juan Leurand y Pedro Molinari) vs. Bella Italia 0, Vila 0 – Moreno 3 (Octavio Gadler x 2 e Ignacio Albicocco), Tacural 0 – Tiro Federal 4 (Gonzalo Cavalero x 3 y Kevin Juárez). A Ind. Ataliva le dieron los puntos ya que Sp. Roca no presentó la divisional.



ZONA SUR



Sexta División: Libertad EC 2 (Alessandro Juncos x 2) vs. Josefina 2 (Marcos Bustamante y Matías Cerino), San Martín 1 (Juan Forzani) vs. Bochazo 2 (Ian Martín y Tomás Galetto), Talleres MJ 1 (Santino Zarco) vs. Atlético MJ 1 (Tomás Forzani), Zenón Pereyra 0 vs. Atl. Esmeralda 0, Florida 4 (Carlos Biragmi, Alan Godoy x 2 y Benjamín Krong) vs. Santa Clara 1 (Luka Burdisso).



Séptima División: Libertad EC 2 (Rodrigo Piedrabuena y Máximo Imhoff) vs. Josefina 1 (Mariano Bianchi), Talleres MJ 0 vs. Atlético MJ 0, Zenón Pereyra 1 (Santiago Mendoza) vs. Atl. Esmeralda 0, Florida 0 vs. Santa Clara 1 (Federico Parola). A Bochazo le dieron los puntos ya que San Martín no presentó la divisional.



Octava División: San Martín 1 (Franco Borgarello) vs. Bochazo 1 (Camilo Díaz), Talleres MJ 0 vs. Atlético MJ 3 (Damiano Jaime x 2 y Ignacio Vidal), Zenón Pereyra 4 (Benjamín Leonarduzzi x 2, Gastón Bruno y Gonzalo Domínguez) vs. Atl. Esmeralda 0, Florida 1 (Avilio Bravo) vs. Santa Clara 2 (Juan Suppo x 2). A Dep. Josefina le dieron los puntos ya que Libertad EC no presentó la divisional.



Novena División: Libertad EC 0 vs. Josefina 2 (Lautaro Casado x 2), San Martín 1 (Ramiro Boschetto) vs. Bochazo 1 (Lautaro Cabal), Talleres MJ 1 (Felipe Zeballos) vs. Atlético MJ 4 (Tiago Godino x 2 y Marcos Schemberger), Florida 1 (Bautista Junco) vs. Santa Clara 0. A Zenón Pereyra le dieron los puntos ya que Atl. Esmeralda no presentó la divisional.