Reanuda con adelantos Deportes 11 de septiembre de 2019

Luego del parate por la carrera del TC en Rafaela, la actividad oficial de Liga Rafaelina de Fútbol volverá a su normalidad. Anoche se confirmó que la 7° fecha del Clausura de Primera A comenzará el jueves con Ben Hur recibiendo a Unión de Sunchales a las 20.30hs, en barrio Parque. El viernes, 22 hs., jugarán Florida y Brown de San Vicente. El resto irá el domingo, 15.30hs, con los siguientes cruces: Libertad vs Ramona, Peñarol vs 9 de Julio, Tacural vs Quilmes, Talleres vs Atlético de Rafaela, Sportivo Norte vs Ferro.

En la Primera B también habrá un adelanto y será el viernes, 22 hs., con Vila recibiendo a Aldao en uno de los juegos de la 4° fecha del Clausura, en su Zona Norte.