Con más de 80 comercios, se lanzó el segundo "Gran Outlet en el Centro" Locales 10 de septiembre de 2019 Redacción Por Tras el gran éxito del primer evento, realizado en mayo, el Centro Comercial vuelve a la carga el próximo fin de semana con una propuesta aún más ambiciosa. El objetivo de estos dos días es dinamizar, en tiempos de crisis, la recesión y caída de consumo con jugosas promociones.

FOTO JORGE BARRERA CONFERENCIA. El presidente del CCIRR, Andrés Ferrero, junto con el resto de los dirigentes de la institución.

En la mañana de ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro Comercial e Industrial de nuestra ciudad para presentar oficialmente la segunda edición del "Gran Outlet en el Centro", que se realizará el viernes 13 y sábado 14 de septiembre.

Con el empuje de Paseo del Centro, que conoce en profundidad la realidad de los comercios céntricos, la iniciativa apunta a "mover" las ventas, luego del gran éxito de la primera edición, allá por mayo. Una campaña que contó con la participación de más de 50 comercios y que dejó un muy buen resultado. Ahora, con 30 comercios más, la novedad es que el sector gastronómico también dirá presente, presentando una variada gama de opciones para el rafaelino, en todo el fin de semana.

El objetivo de la iniciativa es dinamizar, en tiempos de crisis, recesión y caída de consumo, las ventas de los negocios del centro rafaelino con una batería de promociones y descuentos. "Pudimos sumar muchos más comercios en relación a al primera edición, eso nos pone muy contentos", dijo ayer en la presentación Florencia Muriel, presidenta de Paseo del Centro. En tanto, adelantó que habrá un show que ya estaba preparado y pensado para la primer edición, pero que por cuestiones climáticas no se pudo llevar a cabo de manera normal. Recordemos que los comercios abrirán ambos días de 8 a 12 hs. y de 16 a 20 hs., con la salvedad de que el sábado el Bv. Santa Fe será cortado para convertirse casi en una peatonal, y de esta manera los comercios que están más lejos puedan acercarse con una especie de stand, y así poder comercializar mejor sus productos.



"SON EVENTOS DISTINTOS"

José Luis Frana, presidente de la Comisión de Servicio del Centro Comercial e Industrial, expresó ayer en el lanzamiento que "es interesante lo que se viene" y agregó que "el primer evento fue toda una novedad y a pesar de que el tiempo no nos acompañó quedaron muy buenas expectativas y justamente por esas buenas expectativas que quedaron hubo muchas inquietudes de comerciantes que sugirieron volver a hacer este tipo de eventos. Pensamos que son eventos distintos donde se le da la posibilidad al comerciantes de mostrar algunas cosas que nos siempre tiene. Además creo que hay una particularidad que no caer siempre en tema de descuentos y otras cuestiones que tienen que ver con los márgenes que hoy son tan necesarios ante la coyuntura de poder sostener", remarcó.

La propuesta, si bien es impulsada desde Paseo del Centro -un suerte de centro comercial a cielo abierto-, cuenta con el respaldo de la Comisión de Comercio del CCIRR y dela Municipalidad de Rafaela. "Quiero resaltar el trabajo que venimos haciendo desde la Comisión de Comercio y fundamentalmente de Paseo del Centro, con un cierto cambio de paradigma de no sólo estar trabajando para los asociados directamente. Creemos, porque son los modelos asociativos que se están utilizando y que dan éxito en otros lugares del mundo, el trabajar sobre el sector y generar acciones para el sector donde todos puedan trabajar de alguna manera y lograr dos beneficios a la vez", expresó el dirigente y añadió que "este tipo de acciones son mixtas, donde en este caso el Centro Comercial es el que genera la idea, es el motor y el Municipio acompaña con infraestructura, con logística, pero compartiendo objetivos. En tanto, están los otros casos donde el Municipio es el que genera las acciones, hace el esfuerzo y nosotros acompañamos, pero en ambos casos lo importante siempre es que compartimos objetivos. Y eso es muy interesante, sin dejar de tener en cuenta que la relación entra la institución y el Municipio tiene un marco mayor, con temas más grandes y troncales, donde se involucra todo el entramado comercial e industrial y de servicios en la ciudad", expresó.

Uno de los interrogantes, desde la perspectiva de los consumidores, gira en torno a las formas de pago. Porque las compras con tarjetas en cuotas sin interés constituyen una herramienta que facilita la toma de decisiones de los clientes. Ahora bien, después de la reciente devaluación, habrá que ver si se han modificado las condiciones de financiamiento por parte de las administradoras del dinero plástico.