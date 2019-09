Atlético sigue sin poder ganar

Atlético de Rafaela no termina de levantar cabeza y anoche sumó su cuarto encuentro sin ganar en el arranque de la Primera Nacional. Esta vez tuvo una muy buena chance frente a Quilmes, uno de los candidatos, con un penal promediando el segundo tiempo, pero Marcos Ledesma, la figura del encuentro, se lo adivinó a Ijiel Protti.



La ‘Crema’, que tuvo su mejor versión en el complemento, contó con algunas más pero no logró quebrar al “Cervecero”, que con el empate quedó en la cima de la Zona B junto a Sarmiento de Junín.



La primera mitad fue pareja, con un Atlético que comenzó mejor que la visita pero se fue quedando. Tuvo espacios y la pelota, en un arranque prometedor. Solo 20 minutos. Se desordenó, perdió concentración, desaparecieron los volantes externos, Quinteros, que tuvo que salir en el entretiempo lesionado, y Godoy, que no es su posición natural y no se sintió cómodo –declaró- y fue todo de la visita. Así y todo, un remate de Imbert que se fue por arriba del travesaño fue la más clara que tuvo el equipo de Leonardo Lemos.



En el complemento se vio otro Atlético, con las agallas que se debe poner en esta PN. Sin lucirse, pero transformando en figura al arquero rival, hizo todo para ganarlo pero no pudo. Le faltó el gol.

En la primera asociación interesante de la noche, Romero tocó con Mendieta, este de primera para habilitar a Renso Pérez que ingresó al área con pelota dominada y fue derribado por Lozano. Penal para la Crema que ejecutó Protti (era el encargado) y su remate, muy anunciado, fue detenido por Ledesma.

En 40 minutos Quilmes casi se lo lleva tras un tremendo remate de media distancia de Federico Álvarez y que Nereo Fernández, de poca intervención en la noche, mandó en gran respuesta al córner.



El equipo de Walter Nicolás Otta sigue sin ganar en el torneo pero se le siguen rescatando cosas positivas. También negativas y en las cuales se deberá trabajar duro en la semana para no repetirlas, así y todo no lo perdió. Volvió a sumar, mantuvo por primera vez el arco en cero (también fue el primer partido que no anotó) y ahora tendrá dos salidas (Gimnasia de Mendoza y All Boys) para ir en busca de ese triunfo que tanto se le viene resignando. Claro que el humor de los hinchas, que cargan con los rendimientos y resultados de las últimas temporadas, no es el mejor. Quieren ver a su equipo ganar, después analizaremos el cómo.



Las formaciones de los equipos:



Atlético de Rafaela: 1-Nereo Fernández; 4-Lucas Blondel, 2-Franco Racca, 6-Sergio Rodríguez (64m 13-Alexis Niz) e 3-Ignacio Liporace; 10-Matías Godoy (59m 17-Leonardo Acosta), 5-Emiliano Romero (c), 8-Renso Pérez y 11-Joaquín Quinteros (46m 16-Junior Mendieta); 7-Ijiel Protti y 9-Alan Bonansea. Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 14-Maximiliano Paredes, 15-Reinaldo Alderete y 18-Denis Stracqualursi. DT: Walter N. Otta.



Quilmes: 1-Marcos Ledesma; 4-Raúl Lozano, 2-Alan Alegre (c), 6-Abel Masuero y 3-Federico Álvarez; 10-Juan Martín Imbert, 8-David Drocco (75m 15-Cristian Zabala), 5-Alejandro Altuna y 7-Gabriel Ramírez; 9-Martín Prost (81m 18-Facundo Bruera) y 11-Leandro González (69m 16-Enzo Acosta). Suplentes: 12-Alejandro Medina, 13-Tomás López, 14-Matías Noble y 17-Justo Giani. DT: Leonardo Lemos.



Goles: no hubo.

Incidencia: Ledesma (Q) le contuvo un penal a Protti (AR) en 28m ST.

Amarillas: Emiliano Romero, Renso Pérez, Franco Racca (AR); Raúl Lozano, Facundo Bruera (Q)



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Mario Ejarque.

Asistentes: Diego Martín y Mariano Viale.

Cuarto árbitro: Fabricio Llobet.