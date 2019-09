Boqueteros ingresaron otra vez a la empresa OVER Policiales 10 de septiembre de 2019 Redacción Por UN DETENIDO. ERAN DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ

Tal como ya había ocurrido en una oportunidad anterior, otra vez una banda de delincuentes compuesta por personas desconocidas, ahora provenientes de Villa Gobernador Gálvez en el sur provincial, hicieron un boquete en una pared e ingresaron a la empresa de productos veterinarios Over, en el local que la misma posee, a modo de depósito, en calle Francia al 200 de nuestra ciudad.

Pasadas las 6:00 de la víspera, tras realizar el boquete en la pared los delincuentes ingresaron al galpón de la empresa; y luego de violentar una puerta de rejas y otra puerta placa ingresaron a las oficinas. Dentro de la misma violentaron las cámaras de seguridad e hicieron lo suyo, sin obtener botín alguno se supo extraoficialmente.

Cabe destacar que no es la primera vez que Over es “visitado” por amigos de lo ajeno con la misma modalidad pero con resultado diferente. En la ocasión anterior también realizaron un boquete pero se llevaron alrededor de un millón de pesos, compuesto por dinero en efectivo y cheques. De todas maneras es prematuro decir que aquél hecho tenga relación con el presente.



UN DETENIDO

Alertada la policía sobre este hecho, siendo las 11.20, personal del Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad procedió a la demora por averiguación de antecedentes de Brian Catriel C. de 25 años, Roberto Sebastián C. de 48 años, y Alberto Ramón C. de 60 años, todos domiciliados en Villa Gobernador Gálvez.

Siguiendo directivas del fiscal interviniente y efectuada una comparación fotográfica entre el presunto autor del hecho y la persona de Roberto Sebastián C., se observó una coincidencia total de sus rasgos físicos y siendo las 13.00 se procedió a su detención, quedando alojado en sede policial.

Posteriormente se procedió a la requisa del vehículo que utilizaban tratándose de un auto marca Chevrolet Spin, dominio AB 132SA, donde se procedió al secuestro de un GPS marca Garmin, un celular marca LG con chip colocado, un celular marca Samsung SM G5 32 negro con chip colocado y un celular marca Samsung SM G5 32 color gris con chip colocado, quedando todos los celulares secuestrados en sede policial.