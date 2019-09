Prorrogan la recepción de trabajos para Premio UBA

Premio UBA se propone reconocer a las producciones periodísticas de divulgación científica, educativa y cultural, y a los “Blogs Educativos” con el objetivo de promover la participación, originalidad y desarrollo de nuevos formatos educativos.Para posibilitar la participación de más periodistas, medios, escuelas y organizaciones de todo el país; se extendió el plazo de recepción de material y, hasta el lunes 16/9, sigue abierta la convocatoria a la 13º edición del Premio UBA.La Universidad de Buenos Aires los invita a participar de la convocatoria al "Premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en medios periodísticos nacionales", con el objetivo de seleccionar las mejores notas y trabajos periodísticos publicados en medios de comunicación nacional. Asimismo, se premiarán los mejores “Blogs Educativos” con el propósito de reconocer el uso de tecnologías 2.0 en la divulgación de contenidos culturales y científicos, como también en su aprovechamiento como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje en un contexto educativo.El certamen premiará las mejores notas que hayan sido publicadas o difundidas en cualquier medio de comunicación nacional o provincial, durante el año 2018 hasta el 31 de mayo del 2019. Para la categoría “Blogs Educativos” se premiarán los blogs educativos nacionales producidos por instituciones educativas públicas y privadas, docentes, asociaciones, organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, redes, programas y cátedras nacionales, que hayan publicado contenidos en 2019. Los interesados en participar en todas las categorías podrán enviar el material hasta el 16 de septiembre.Los trabajos presentados serán evaluados por un doble jurado integrado por reconocidos especialistas en materia de educación y periodismo.El objetivo de cada año es contar con la participación de todo el país para reconocer no sólo la labor del periodista sino también la del medio de comunicación que ha publicado o emitido el trabajo.Premio UBA está dividido en tres Categorías: producciones audiovisuales (pueden ser aquellos emitidos en vivo, grabados, para la televisión o en formato digital. Pueden presentarse capítulos de una serie, secciones fijas de un programa o columnas como una unidad en sí mismas, y trabajos pensados para y difundidos a través de redes sociales); producciones radiofónicas (pueden haber sido emitidos en vivo o grabados. Pueden participar también trabajos pertenecientes a una sección, informe o micro fijo); producciones de texto (pueden haber sido publicados como nota unitaria en o revistas impresas. Asimismo, se aceptarán en esta categoría textos publicados en formato digital, y se evaluará su correspondiente uso de las herramientas que tal soporte brinda. Se podrán presentar, a su vez, trabajos pensados para y difundidos a través de redes sociales).Por otro lado, se evaluarán “Blogs Educativos”, en las categorías de blogs Colectivos Individuales, y En el aula.La organización está a cargo de la Subsecretaría de Relaciones con los Medios de la UBA y los trabajos deben enviarse debidamente legibles, audibles y visibles a [email protected] Por favor, enviar los archivos adjuntos; y no para descargar desde un enlace. En caso de exceder el peso permitido, consultar.Se puede enviar un trabajo por postulante, pero varios por medio/institución.Por su parte, la participación para “Blogs Educativos” se realizará vía mail enviando el formulario de participación a descargar online.Por consultas y para solicitar bases, comunicarse al 011 5285-5114 o vía mail a [email protected]