Gisela Scaglia salió a responder a Lifschitz

FOTO PRENSA PRO SANTA FE GISELA SCAGLIA.

La diputada nacional de Cambiemos, Gisela Scaglia, le respondió al gobernador Miguel Lifschitz quien criticó al Gobierno nacional sobre la emergencia alimentaria y se refirió al pedido de diputados de la oposición, la Unión Industrial Argentina y la CGT, entre otros; que solicitan la implementación de la emergencia alimentaria para todo el territorio nacional.

“Lamento que nuestro Gobernador no mire su propia herencia en materia social en Santa Fe. Con los recursos de nuestra provincia seguramente podríamos haber generado programas y acciones que no sean sólo asistenciales, sino generadoras de trabajo digno. Vivimos en una provincia productiva; por qué no pensar que podrían haber hecho mucho desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Escuché varias veces hablar al gobernador sobre las decisiones que el Gobierno Nacional no tomaba, entre ellas la eliminación del IVA. Hoy esas medidas se tomaron, y en vez de apoyarlas se opuso en la Corte Suprema de Justicia con un recurso de amparo. Eso no tiene mucha relación con querer cuidar a los santafesinos. Más bien habla de una voluntad de que los santafesinos paguemos siempre más, esta vez con el IVA; pero ya lo hizo con la luz, el agua, y el transporte”, subrayó Scaglia.

La legisladora macrista manifestó también que la Emergencia Alimentaria y Social está vigente según la Ley N° 25.724. “En estas situaciones difíciles para muchas familias la prudencia política es importante, hay que hacer más y decir menos. Por qué Lifschitz no toma medidas como las de Vidal, que se hace cargo y además implementa medidas concretas, no solo aumentando las partidas alimentarias sino que también decidió acompañar a las PYMES brindándole un beneficio por empleado para sostener los puestos de trabajo, a los jubilados, y a todos los bonaerenses que por ejemplo hace meses que compran en los supermercados con un 50% de descuento. Esto en Santa Fe no existe”, explicó Scaglia ante las declaraciones de Lifschitz.

Por último, destacó que el Ministerio de Desarrollo Social implementó un refuerzo en la adquisición de la compra de alimentos de emergencia y aumentará un 43% el valor de las raciones de comedores y merenderos.