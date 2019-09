Possetto: “tenemos empresas muy sólidas en nuestro sector” Locales 10 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO DOMINGO POSSETTO. El máximo dirigente de ATILRA Rafaela realizó un análisis del presente laboral del sector lechero.

Este martes 10 de septiembre se celebra en el país el día del trabajador lácteo. Acerca de la situación actual del sector, LA OPINION entrevistó a Domingo Possetto, el titular de ATILRA Rafaela, quien nos manifestó que “en líneas generales, no es distinta a la situación económica que está viviendo el país. En este sentido, la situación de la jurisdicción de Rafaela es un poco mejor debido a que tenemos empresas muy sólidas como son los casos de Williner, Saputo, Peiretti, Ramolac, Verónica o Aurora, que es una de las más chicas que tenemos. Eso nos permite y les permite a los trabajadores, fudamentalmente, tener los sueldos al día, al igual que los aportes sindicales y de salud en el orden que corresponde. Es una gran ventaja que tenemos, que la correcta administración de las empresas nos han permitido manejarnos con cierta facilidad y tranquilidad. De todos modos, los salarios nuestros, si bien son importantes, están un poco por debajo de lo que veníamos trayendo con el gobierno anterior. Hemos perdido algunos puntos, aunque hemos tratado de emparejar la inflación, ya que desde el 2017 no hemos negociado el salario prácticamente”.

En relación a que si se han mantenido los puestos de trabajo o se produjeron algunas bajas o altas, agregó que “estos se mantienen pero en menor cuantía que lo que venía sucediendo años atrás. Esto sucede porque hay un fenómeno que tienen que ver con la parte de la tecnificación de las empresas, y si bien eso no hace que se pierdan puestos de trabajo, tampoco ingresan gran cantidad de trabajadores cuando hay mejoras en la cantidad de litros de leche, por ejemplo. Hay empresas que tienen muchísima tecnología, lo que hace que estén supliendo la mano de obra.

De cara al futuro, en relación a los reclamos, Possetto respondió que “tenemos una paritaria abierta, porque hemos cerrado por los primeros 6 meses del año, es decir de enero 2019 a fin de junio un 25% que vamos a terminar de cobrar en el mes de noviembre próximo. Pero en el próximo mes, en octubre, tenemos que discutir paritarias de lo que va de julio hasta el 31 de diciembre de este año. O sea que vamos a tener una ardua discusión teniendo en cuenta los valores de inflación que está manejando el INDEC en los últimos meses.

En diciembre se viene un cambio de gobierno presidencial, y al preguntarle sus expectativas, Possetto opinó que “nosotros le venimos diciendo a todos los trabajadores que primero necesitamos tener un gobierno o por lo menos un ministerio que responda a los intereses de los trabajadores. Nosotros ni siquiera tenemos más Ministerio de Trabajo ya que ahora es una secretaría. En ese aspecto, necesitamos que cuando los dirigentes gremiales, en representación de los trabajadores, vayan a plantear nuestros temas, sean escuchados como corresponden en primer lugar. Y en segundo término, necesitamos políticas sociales que permitan al sector privado exportar o producir para que se consuma más y para poder mejorar los salarios. Por eso bregamos por un cambio de gobierno que permita una mejor distribución de las riquezas”.



FESTEJOS

Acerca de los festejos que se vienen para celebrar la jornada, Possetto añadió que “el programa de celebraciones comienza este martes en horas de la tarde en la Catedral de Rafaela, donde se celebrará una misa en agradecimiento de los puestos de trabajo y en memoria de aquellos trabajadores que ya no están con nosotros. El viernes vamos a hacer un torneo de truco en el camping, el domingo se va a realizar un torneo de fútbol y de bochas y un 'lecherito' para los hijos de los trabajadores. En tanto, el domingo 22 se setiembre se va a agasajar a los que cumplieron 25 años en el gremio y a aquellos compañeros que se han jubilado entre el 1 de setiembre del año pasado y el 1 de agosto de este año. Y para el 14 de diciembre, y para despedir el año también, vamos a estar festejando el día del trabajor de la industria lechera”.



CENTRO DE FORMACION

PROFESIONAL Y ONCOLOGICO

Hace poco, el Centro de Formación Profesional de ATILRA Rafaela cumplió 4 años de existencia, con lo cual es también un motivo de orgullo y satisfacción para Domingo Poseetto, quien en este sentido explicó que “se trata de uno de los centros con mayor cantidad de tareas educativas de la ciudad, lo que nos permite poder ayudar a la sociedad rafaelina y en particular, le permite también su subsistencia teniendo en cuenta que es una actividad lucrativa. También tenemos mucha satisfacción con el Centro Oncológico de Sunchales, ya que nos ha permitido poder realizar tratamientos oncológicos a las personas que sufren alguna enfermedad. Para nuestra organización gremial, esto es un logro importantísimo, ya que en América del Sur existen dos centros de salud de estas características, ya que el restante está en Chile. Aprovecho este espacio para agradecer a todos los trabajadores, a los compañeros de CD y delegados que nos han permitido desarrollar toda esta capacidad tecnológica para combatir las enfermedades”.