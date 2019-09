Inferiores: Arrancaron las Copas

El pasado sábado se puso en marcha el segundo torneo oficial de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol en su temporada 2019. Finalizado el Clausura, definidos los títulos Absolutos, comenzaron las Copas de Oro y Plata.

A continuación, todo lo ocurrido en cada encuentro, con los goleadores y lo que se le viene a cada uno:



COPA DE ORO



Quinta División: Libertad 0 vs Ben Hur 0, Ferrocarril del Estado 0 vs Unión 1 (Leider Fissore).



Sexta División: Libertad 0 vs Ben Hur 0, Ferrocarril del Estado 1 (Franco Villalba) vs Unión 1 (Darien Juárez).



Séptima División: Libertad 2 (Tiago Avenatti y Federico Peirone) vs Ben Hur 2 (Federico Dunky y José Picapietra), Ferrocarril del Estado 1 (Lautaro Waiman) vs Unión 2 (Facundo Onysiv y Uriel Porra).



Octava División: Libertad 0 vs Ben Hur 1 (Genaro Comba), Ferrocarril del Estado 2 (Alexis Acosta y Nicolás Galliani) vs Unión 2 (Santino Barraza x 2).



Novena División: Libertad 1 (Nahuel Grabernvarter) vs Ben Hur 1 (Carlos Vallejos), Ferrocarril del Estado 1 (Maximiliano Chazarreta) vs Unión 1 (Diego Ruata).



Novena Especial: Libertad 0 vs Ben Hur 4 (Martín Barale, Esteban Alfonso, Francisco Cravero y Manuel Prado), Ferrocarril del Estado 0 vs Unión 2 (Ignacio Lescano y Jorge Lescano).



Categoría 2007: Ben Hur 1 (Francisco Viotti) vs Libertad 2 (Esteban González y Brian Crespín), Unión 1 (Mateo Bujonok) vs Ferrocarril del Estado 1 (Alan Sosa).



Categoría 2008: Ben Hur 0 vs Libertad 1 (Catriel De Los Santos), Unión 4 (Alexis Ledesma x 2, Gerónimo Autino y Pedro Barra) vs Ferrocarril del Estado 0.



Próxima fecha (2°): Unión de Sunchales vs Deportivo Libertad, Ben Hur vs. Atlético de Rafaela. Libre: Ferrocarril del Estado.



COPA DE PLATA



Quinta División: Independiente San Cristóbal 0 vs Quilmes 1 (Santiago Herrelein), Sportivo Norte 1 (Leonardo Ceja) vs Brown 3 (Facundo Hang x 3), 9 de Julio 0 vs Peñarol 0.



Sexta División: Independiente San Cristóbal 0 vs Quilmes 1 (Sebastián Godoy), 9 de Julio 2 (Enzo Carignano y Gabriel Paz) vs Peñarol 1 (Bruno Bahl). A Sportivo Norte le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Séptima División: Independiente San Cristóbal 1 (Benjamín Benítez) vs Quilmes 1 (Luciano Meyer), Sportivo Norte 0 vs Brown 4 (Fabricio Sacco, Nahuel Sandrone, Valentín Pepe y Rubén Ortíz), 9 de Julio 2 (Matías Mendoza y Gustavo Bach) vs Peñarol 3 (Francisco Santana x 2 y Lautaro Rodríguez).



Octava División: 9 de Julio 0 vs Peñarol 0. A Quilmes y Brown les dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal y Sportivo Norte, respectivamente, no presentaron las divisionales.



Novena División: Sportivo Norte 1 (Mateo López) vs Brown 1 (Nahemias Ibarra), 9 de Julio 0 vs Peñarol 1 (Nicolás Bork). A Independiente San Cristóbal le dieron los puntos ya que Quilmes no presentó la divisional.



Novena Especial: 9 de Julio 2 (Fabricio Walker y Jeremías Tomasini) vs Peñarol 3 (Elías Abalo, Ignacio Zapata y Walter Díaz).



Categoría 2007: Quilmes 0 vs Independiente San Cristóbal 1 (Kevin Luna), Peñarol 1 (Eduardo Chiessa) vs 9 de Julio 1 (Juan Ante). A Brown le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Categoría 2008: Quilmes 1 (Benjamín Acosta) vs Independiente San Cristóbal 1 (Juan Alegre), Brown 0 vs Sportivo Norte 3 (Lucas Quiroga, Axel Salías y Tiago Ardiles), Peñarol 1 (Benjamín Zanabria) vs 9 de Julio 0.



Próxima fecha (2°): 9 de Julio vs. Independiente San Cristóbal, Peñarol vs. Sportivo Norte, Brown de San Vicente vs. Argentino Quilmes.