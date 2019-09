Tras una sesión caótica, la calma retornó al Concejo Locales 10 de septiembre de 2019 Redacción Por Tras el papelón generado en la sesión del último jueves, cuando en medio del debate por el reclamo del fondo de obras menores al gobierno provincial, comenzaron los cruces entre los concejales oficialistas y los opositores, este lunes en la reunión de comisión todo se desarrolló con tranquilidad, casi como si nada hubiera sucedido.

FOTO PRENSA CONCEJO LA CALMA LE SIGUIO A LA TORMENTA. Los concejales ayer a pleno diálogo en la reunión de Comisión.

Existe un refrán que señala que “después de la tempestad, viene la calma” o su variante, que "luego de la tormenta sale el sol". Algo así parece haber ocurrido en el Concejo Municipal, donde después del caos en el que derivó la sesión del pasado jueves, le siguió este lunes una serena reunión de comisión en la que los buenos modales fueron protagonistas.

La semana pasada se votó una ordenanza impulsada por los ediles oficialistas respecto a autorizar al Ejecutivo a reclamar al Gobierno provincial un aporte no reintegrable de casi 47 millones de pesos que se encuentra demorado y que corresponde a la Ley de Obras Menores. En el marco del debate se generaron fuertes cruces entre los ediles, en donde el tratamiento de la iniciativa quedó relegado a un segundo plano por las chicanas que se adueñaron de la discusión.

Incluso en un momento, el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico dijo que “siempre los concejales justicialistas descargan su potencial contra la provincia de Santa Fe y sin mirar nunca sus propios errores, van a apagar el fuego vestidos de bomberos pero con los baldes llenos de nafta”.

Pero después de tanto caos y alboroto, en el encuentro de comisión de este lunes la tranquilidad regresó al sexto piso y en menos de una hora se dieron despacho a cinco proyectos: los dos primeros de resolución para declarar de Interés Municipal las charlas organizadas por Padres TGD y TEA -impulsado por Leonardo Viotti- y también "El gran zumbathón Color Party", presentado por Evangelina Garrappa.

En la lista se suma un pedido de informes sobre las medidas de seguridad en el Cementerio Municipal, autoría de la concejal Marta Pascual. Y un proyecto de resolución para citar a funcionarios del Ejecutivo para que respondan preguntas sobre el uso del casco, elevado por Lisandro Mársico y que ya tiene fecha: será el próximo 25 de septiembre. En tal sentido, el edil del PDP había exigido la presencia de intendente, Luis Castellano, o del secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López, quien tiene bajo su órbita la política de tránsito.

Por último, el orden del día para la sesión del jueves incluirá un proyecto de minuta de comunicación presentado por Silvio Bonafede, que propone crear un ballet oficial inclusivo.

En tanto la próxima semana se tratarán los dos proyectos elaborados por el Ejecutivo, en el marco de la denominada emergencia económica, en la que el mismo intendente Castellano le había manifestado a los ediles -en un encuentro en su despacho- la necesidad de acelerar algunas herramientas con carácter de “urgentes” para la gestión de gobierno, en medio de una coyuntura compleja. Al respecto, hay dos expedientes que serán analizados por los concejales, en los que por un lado se solicita habilitar la compra directa de algunos insumos que hoy son críticos teniendo en cuenta que el procedimiento habitual demanda un tiempo mayor que supera el plazo en el que los proveedores pueden mantener los precios. Por otro lado, se le dará tratamiento a un proyecto para modificar los montos de contratación, que hace desde 2015 que no se modifican.



RECLAMO DE

VECINOS

Fue a partir de una nota que vecinos de un sector de barrio Villa Los Alamos y Villa Aero Club, hicieron llegar a los concejales en donde insisten, que en mayo de este año ya habían expresado su oposición a la realización de obras de pavimentación y cloacas que los afectan justificando que a la obra de pavimento la consideran innecesaria, ya que la carpeta asfáltica actual está a su entender en estado óptimo.

Este reclamo no es nuevo ya que en otras oportunidades se leyó en reunión de comisión una nota con los mismos planteos, en donde estos vecinos autoconvocados sienten que no son escuchados.

En la última parte del documento enviado a los integrantes del Concejo, se señala puntualmente: que "no se realice la obra de pavimento donde ya existe; que se rediscuta el costo de la obra y la financiación de la obra de cloacas; que las autoridades municipales, el Concejo y el Departamento Ejecutivo, den respuestas concretas a nuestros reclamos".