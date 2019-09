La selección se presenta hoy en la casa de Ginobili

Sigue el tour de la Selecciona Argentina por Estados Unidos, uno de los destinos preferidos por las empresas que organizan los partidos amistosos que se juegan en las pausas que FIFA prepara periódicamente en todo el mundo.

El año no se irá después que esta noche, el equipo que dirige Lionel Scaloni, se presente en el estado de Texas; en octubre y noviembre, están previstas 4 fechas más con esas características y para las cuales, la AFA tiene acordado, por ahora, solo un match ante Alemania, en Dortmund, el 9 del mes próximo.

No obstante, este detalle de derroteros, no impide que nos detengamos de manera especial en la presentación que esta jornada, los albicelestes harán ante México en el majestuoso estadio "Alamodome".

La singularidad, no estriba en esa colosal estructura, sino que el mismo, es una de las atracciones de la ciudad de San Antonio, entre otras referencias, la casa de los Spurs, ergo, uno de los territorios sagrados para los amantes del deporte de nuestro país, ya que Emanuel Ginóbili coronó una carrera irrepetible con esa franquicia de la NBA y está considerado un verdadero ciudadano ilustre.

Allí y con la imaginaría bienvenida de Manu para ingresar por la puerta grande, se van a encontrar paradójicamente, dos entrenadores rosarinos con raíces "Leprosas".

Gerardo Martino, ahora conductor de los Aztecas y Lionel Scaloni, jefe del equipo Criollo, nacieron en las entrañas de Newell's, y por los dichos del joven técnico nacional en la conferencia de ayer, será un privilegio encontrarse con uno de sus admirados ídolos, con el que además compartió plantel cuando debutó en 1995 y el "Tata" ya estaba en los tramos finales de su carrera.

De modo que tendremos un hilo conductor que unirá afectivamente a los protagonistas, en un territorio donde mencionar nuestra procedencia, llama a colocar alfombras rojas.



SIN CONFIRMAR

El equipo titular será confirmado dos horas antes del partido ante México; Scaloni no suele adelantarlo en ningún caso, pero entiende que, en esta oportunidad, la especulación tiene fundadas razones, debido a las fatigas musculares de varios jugadores, sobre todo de algunos de los que jugaron el pasado jueves en Los Angeles.

Además, pesa sobre el entrenador la responsabilidad de no exponer, en estas circunstancias, a quienes, de regreso a sus clubes, tendrán severas exigencias como los futbolistas provenientes de River y Boca, que encararán las semanas más tensas por la disputa de las semifinales de la Copa Libertadores, uno de los motivos que llevó a Scaloni, por ejemplo, a adelantar que no citará para los compromisos de octubre, a quienes militan en esos clubes.

Este es un condicionamiento que oficia de atenuante para con las aspiraciones del cuerpo técnico; por un lado, la necesidad de utilizar estos partidos para relevar datos fehacientes, de cara a las competencias del próximo año; y por el otro, la presión de algunos clubes, que frente a sus propios objetivos, retacean las cesiones de sus mejores valores, complicando así el proyecto de selecciones.

Este dato que se desprende de la realidad, en este caso, no será tenido en cuenta por Scaloni, que pretende evaluar el real nivel de algunos convocados y por lo tanto, se infiere que Esteban Andrada estará en el arco. En la primera consideración para el futuro, el actual portero Xeneize, disputa un mano a mano muy cerrado con su colega Millonario por la titularidad del Seleccionado Mayor, pero ha tenido menos oportunidades que Franco Armani, de modo que esta prueba, puede tornarse decisiva.

Sin Nicolás Otamendi disponible, ya que luego del juego frente a Chile fue desafectado y regresó a Inglaterra, la pareja de centrales podría ganar un lugar importante en el criterio futuro del técnico; Germán Pezzela y Lucas Martínez Cuarta, sumarán minutos y del resultado de esa performance, acaso dependa la confirmación de nuevas chances.

Otro debut será el de Alexis Mc Allister en una posición de media punta, función que Gustavo Alfaro le otorga en un esquema con dos hombres más adelantados. El ex Argentinos está aprovechando un escenario con mayor visualización como lo es Boca, para disponer de estas oportunidades y si tomamos en cuenta el promedio de sus actuaciones, su presencia no resulta objetable.

El resto del staff, ya forma parte de una renovación de cuya solvencia hablarán los próximos tiempos, pero que de momento, han sido aprobadas por la mayoría, Rodrigo De Paul, Paulo Dybala y Lautaro Martínez, se han convertido en los nuevos abanderados, mientras todos seguimos esperando que se acabe la sanción a Lionel Messi.