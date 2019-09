La oposición unificó un proyecto sobre la emergencia alimentaria

BUENOS AIRES,10 (NA). - Diputados de distintos bloques de la oposición lograron ayer unificar un proyecto para declarar la emergencia alimentaria y ratificaron que para el jueves pedirán una sesión especial para discutir el tema.

El texto consensuado entre las principales bancadas de la oposición se presentó este lunes por la tarde en la Cámara baja.

El Gobierno, en tanto, recibió a la cúpula de la CGT para abordar el tema y volvió a cuestionar a la oposición por hacer una utilización "política" de ese reclamo, aunque no aclaró cual será su posición en el Congreso.

"El Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves, de no ser así avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción", aseguró el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso.

Tras la presentación del proyecto, el legislador resaltó que "la oposición está unida y decidida a aprobar la Emergencia Alimentaria porque" entiende "que es una necesidad urgente".

El consenso entre en los diputados opositores se logró tras una reunión que mantuvieron representantes de los distintos bloques con las organizaciones sociales la semana pasada en el Congreso, en coincidencia con una jornada nacional de protesta.

El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, señaló que la iniciativa "busca darle al ministerio de Desarrollo Social y a la Jefatura de Gabinete las herramientas administrativas" para destinar mayor presupuesto a "los comedores, las intendencias y las provincias".

En declaraciones a radio Futurock, el dirigente kirchnerista consideró que la norma permitiría también que estas licitaciones "sean lo más ágil posible, lo más potente y transparente posible". "Me imagino que no habrá muchos diputados que quieran volver a sus provincias planteando que se negaron a tratar la emergencia alimentaria", destacó Rossi.

El proyecto consensuado, que lleva la firma entre otros de los santafesinos Rossi y Alejandra Rodenas, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que vence el 31 de diciembre este año, según la Ley 27.345, sancionada en 2016, que extendió a su vez la emergencia social por el mismo período.

La iniciativa dispone “un incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

También se faculta al jefe de Gabinete a que, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.



EL GOBIERNO

RECIBIÓ A LA CGT

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el titular de Producción, Dante Sica, recibieron ayer a la conducción de la CGT en el marco del reclamo por la emergencia alimentaria, aunque resaltaron que esa iniciativa "se tiene que definir en el Congreso".

"Lo alimentario lo tiene que definir el Congreso, hay distintos proyectos y se debe tratar en ese marco. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, como aumentar las raciones (para comedores sociales y escuelas), y hemos reasignado partidas para reforzar lo alimentario", planteó la ministra al retirarse de la reunión en la sede de su cartera.

Por su parte, Sica señaló: "Fue una reunión muy tranquila, plantearon la emergencia alimentaria y quedamos en armar una mesa de trabajo para ver cómo seguir".

Asistieron al encuentro los dos secretarios generales de la central, Héctor Daer y Carlos Acuña, además de otros miembros de la conducción, como José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri y Antonio Caló.

En medio de la resistencia del Gobierno a declarar la emergencia alimentaria, que también es reclamada por la oposición y sectores religiosos, la CGT la semana pasada envió una carta al presidente Mauricio Macri para reclamarle que atienda "la grave situación social que atraviesan los ciudadanos sumergidos en la pobreza e indigencia" como consecuencia de "la inflación y la devaluación de la moneda local".

No obstante, Stanley ratificó que el Gobierno no avanzaría con la medida por decreto y preferiría que siga su cauce en el parlamento, ámbito en el que la oposición busca avanzar con un acuerdo para impulsar un proyecto único para declarar la emergencia alimentaria. En tanto, se espera que los bloques del oficialismo en ambas cámaras traten de bloquear el tratamiento ese proyecto.

Por otra parte, trascendió que durante la reunión, los funcionarios quedaron en avaluar una sugerencia de la CGT para habilitar una Tarjeta Alimentaria destinada a desocupados para comprar productos de la canasta básica, que se sumaría al seguro de desempleo que cobran.

A la vez, Stanley y Sica exhibieron ante los sindicalistas las cifras de las partidas de dinero que el Estado destina para políticas sociales, e hicieron hincapié en el reciente bono de 1.000 pesos (para septiembre y octubre) para la Asignación Universal por Hijo y la eliminación de IVA para varios productos de la canasta básica.

En otro aspecto, los gremialistas aprovecharon para sondear a Sica sobre la chance de impulsar un bono para trabajadores del sector privado, como también la reapertura paritarias luego de la devaluación post elecciones PASO y la suba de precios que traerá aparejada en los próximos meses, aunque sobre esto último ninguna de las partes se pronunció.