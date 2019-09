Lamborghini Sián: el futuro de los superdeportivos también es híbrido Automotores 10 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Se esperaba que Lamborghini diera el paso a la hibridación y aquí está. El Lamborghini Sián, que se presentará en el próximo Salón del Automóvil de Fráncfort, será el primer paso hacia un futuro donde la 'electroestimulación' sirva para hacer aún más espectaculares y potentes a sus superdeportivos.

El Sián combinará el tradicional propulsor V12 (atmosférico), al que Lamborghini no quiere renunciar -al menos en este prototipo- con un novedoso sistema híbrido, aunque todavía 'tímido' en cuanto a rendimiento. Por primera vez se utilizarán supercapacitadores y no batería tradicional para la parte eléctrica.



MOTOR ELECTRICO

La parte eléctrica estará compuesta por un pequeño motor de 34 caballos de potencia situado en la caja de cambios y que actúa directamente sobre las ruedas, aunque únicamente impulsará por sí solo al Sián en maniobras a baja velocidad. En el resto de situaciones apoyará al motor de combustión con un empuje adicional en aceleraciones.

El propulsor se alimentará de la energía acumulada en supercapacitadores, tres veces más ligeros y con el triple de capacidad que las baterías de ion-litio, pero con la misma potencia. Otra ventaja es que se cargan completamente con la energía de frenada, de modo que su empuje adicional siempre estará disponible. Y, en total, toda la parte eléctrica del nuevo Lamborghini pesa solo 34 kilos, una cifra totalmente asumible.



819 CABALLOS

La planta motriz del Sián se va a los 819 caballos de potencia combinada, todo un récord en Lamborghini, pero se combina con un peso muy ligero. Aunque el fabricante no da el dato, si anuncia que este coche tendrá la mejor relación peso/potencia que cualquier otro V12 en la historia de la marca.

Eso sí, sus números impresionan. El 0 a 100 km/h lo completa en 2,8 segundos y su velocidad máxima estará por encima de los 350 km/h. Es decir, estamos ante el Lamborghini con mayor aceleración y más veloz de todos los tiempos. Eso sí, no serán muchos los que puedan gozar de esta nueva creación italiana ya que el Sián se producirá en una tirada limitada, a 63 unidades, las cuales están todas ya adjudicadas. (Fuente: El Mundo Motor)