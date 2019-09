Las exportaciones subieron 8% en julio Nacionales 10 de septiembre de 2019 Redacción Por En los primeros siete meses del año acumulan una suba del 3%. La Región Pampeana y Buenos Aires impulsaron el crecimiento de las exportaciones.

FOTO NA COMERCIO EXTERIOR. En 2019 se observa un aumento de exportaciones.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Las exportaciones de bienes alcanzaron los US$ 5.800 millones en julio y en el acumulado a siete meses del año sumaron US$ 36.600 millones, con alzas del 8% y 3%, respectivamente, informó ayer la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici). El Monitor de Exportaciones elaborado por el organismo indicó que la suba del 20% en las cantidades fue la décima mensual consecutiva y compensó la caída de 10% en los precios.

Entre los productos primarios, en julio se destacó la suba del 80% en las cantidades exportadas, principalmente por las mayores ventas de porotos de soja, maíz en grano y cebada.Las manufacturas industriales, a su vez, "continuaron en tendencia a la baja, pero aun así los envíos de tubos sin costura crecieron US$ 22 millones gracias a las compras de Estados Unidos y Arabia Saudita", señaló el informe.

En tanto, un informe del INDEC destacó que el crecimiento de las exportaciones en el primer semestre del año estuvo impulsado principalmente por la Región Pampeana, que exportó por 23.237 millones de dólares, y la provincia de Buenos Aires con 11.040 millones, el 35,9% del total comercializado.

De acuerdo al reporte, las exportaciones tuvieron una mejora interanual en la región Pampeana (6,6%), Patagonia (1,4%) y el Noreste (17%), compensando las bajas del Noroeste (12,3%) y Cuyo (1,8%). La región Patagonia se ubicó en el segundo lugar con exportaciones por 3.157 millones de dólares, que representaron el 10,3% de las exportaciones totales.

Le siguieron las exportaciones de la región Noroeste (NOA) con 1.641 millones de dólares y un 5,3% de participación; Cuyo exportó por 1.628 millones, que representaron el 5,3%, y las del Noreste (NEA) con 579 millones de dólares y 1,9% de las ventas totales al exterior.

La provincia de Buenos Aires, con 11.040 millones de dólares, lideró las exportaciones, que representaron el 35,9% del total y le siguieron Córdoba, con 4.274 millones, Santa Fe con 6.867 millones, Chubut con 1.399 millones y Santa Cruz con 1.169 millones, mientras que el resto de los distritos se ubicaron por debajo de los 1.000 millones de dólares.

Los crecimientos interanuales de las exportaciones regionales de los primeros seis meses del año estuvieron impulsados principalmente por los sectores oleaginoso, bovino y cerealero de la región Pampeana; gas, petróleo, piedras y metales preciosos de la Patagonia y los mayores despachos de cereales del NEA.

Las bajas en las regiones Cuyo y NOA fueron atribuibles, por menores exportaciones de piedras y metales preciosos, vinos no espumosos, tabaco y cítricos.