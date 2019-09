India, un gigante que sufre su peor caída en las ventas en 18 años Automotores 10 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

De aspirar a ser tercero en el mercado mundial de automóviles superando a Alemania y Japón el año pasado, a sumar 10 meses de fuertes caídas en las ventas en el ejercicio actual, India ha demostrado ser un gigante con ruedas de barro. Y el ejemplo más sintomático llega personalizado en el Suzuki Alto, el coche que ha sido líder de patentamientos durante más de 15 años en el país asiático y que acaba de descender de su pedestal hasta nada menos que el quinto puesto, debido a una caída en sus cifras de ventas del 54,5% en agosto.

Aunque el mercado indio siempre al alza ya sufrió un cierto parate en 2014, descendiendo desde las casi 3,6 millones de matriculaciones hasta 'sólo' 3,17 millones, su remontada había venido contabilizando un crecimiento anual de entre doscientos y cuatro cientos mil coches al año hasta alcanzar en 2018 un total de 4.400.136 unidades.



CAUSAS DEL FRENO

Cuatro han sido las principales causas del frenazo, según sus observadores internos: el alza en el coste de los créditos y las mayores dificultades para conseguirlos, la caída de las firmas de préstamos no bancarios, el incremento en el precio de los seguros y, la que consideran más importante, los mayores impuestos debido a las regulaciones medioambientales

Esta situación ha llevado a la industria a recortar 350.000 puestos de trabajo en un sector que contribuye con más del 7% a su PIB y que en julio pasado sufrió su peor caída en las ventas en 18 años con nada menos que un 31%. A. Venkataramani, presidente de la Asociación de Fabricantes de Componentes del país, ha apuntado que India podría perder un millón de puestos de trabajo en esta industria.

Tata, que ha reducido su producción un 52% el mes pasado, ya ha anunciado junto a Mahindra que tendrá que seguir haciendo recortes en su producción y su plantilla. Maruti-Suzuki, el mayor fabricante del país ha anunciado por primera vez en la historia de la compañía una regulación de dos días este mes en dos de sus plantas debido a la escasa demanda.

Todos estos datos han terminado de alarmar al sector que ha solicitado medidas urgentes a su gobierno, entre ellas y en primer lugar una reducción de los impuestos que ayude a revivir el mercado.

Sin embargo, otros analistas del país apuntan como causas del recorte de las ventas a un cambio en las preferencias del comprador indio hacia coches más potentes y mejor equipados y, por tanto, más caros. Esto se corresponde con un reciente informe de la consultora Goldman Sachs que sí apostaba por India como el tercer mayor mercado mundial para 2025, cifrando sus ventas en 7,4 millones de vehículos en ese año. La consultora afirma que la adquisición masiva de automóviles toma fuerza en los países emergentes cuando sus ingresos per cápita se sitúan en un rango de entre 9.000 y 18.000 euros anuales, estando India en una media de 1.600 euros anuales en este año fiscal.



INVERSIONES

Por ello, fabricantes como la coreana Hyundai Motor Company o la compañía estatal china SAIC han invertido cientos de millones de dólares en el intento de hacerse con un trozo del pastel de su mercado.

Toyota también lo ha hecho recientemente y a su manera. Aunque vende sus coches de forma independiente en el país, la japonesa ha adquirido el 4,9% de Suzuki comprando acciones por valor de 823 millones de euros. Con ello se ha asegurado su presencia en el subcontinente indio, ya que las ventas de Maruti-Suzuki, su subsidiaria, suponen nada menos que el 46% del mercado de turismos del país.

Y mientras el stock de vehículos se incrementa hasta cifras no deseadas, el ministro de Transporte, Nitin Gadkari, ha solicitado al de Finanzas que reduzca los impuestos que gravan a la gasolina y al diésel, así como a la adquisición de los vehículos híbridos. (Fuente: El Mundo Motor)