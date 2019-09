Arrestado por hecho delictivo en OVER SRL

Con motivo de un delito contabilizado en la calle Francia al 200, agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V de Policía, cercano el mediodía de esta jornada procedieron a la demora -en la vía pública y en averiguación de antecedentes- de Brian Catriel C., de 25 años de edad y residencia en el Pasaje Grandoli al 800, Roberto Sebastián C., de 48 años y afincado en la calle Santiago del Estero al 100, y Alberto Ramón C., de 60 años de edad y domicilio en el Pasaje Grandoli al 800, todos de la santafesina población de Villa Gobernador Gálvez.

Posteriormente, en sede policial de la jurisdicción donde ocurrió un suceso delictivo en un depósito de la empresa OVER SRL (fue a través de la modalidad "boquetera"), posterior a ser dañadas una puerta de reja y otra abertura se violentaron cámaras de seguridad.

De acuerdo a un trascendido extraoficial no se habría obtenido botín alguno.

Se memora que tiempo atrás, dicha empresa resultó damnificada con la sustracción de una importante suma de dinero en efectivo.

QUEDO DETENIDO

En el caso que hoy nos ocupa, los servidores de la ley tras ser efectuada una comparación fotográfica entre un presunto autor del hecho y quien responde al nombre de Alberto Ramón C., determinaron la existencia de una similitud total con rasgos físicos en rostro, por lo que se llevó a cabo la detención del citado.

HUBO SECUESTROS

Por otra parte, tras una requisa en el automóvil Chevrolet Sprint en el que se movilizaban los individuos en cuestión, se produjo el secuestro de un GPS y tres teléfonos celulares, por resultar materia investigativa en la causa penal inIciada al efecto.