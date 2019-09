Estiman que a fin de año se inaugura el destacamento en el área industrial Locales 09 de septiembre de 2019 Redacción Por En el mismo estarán instalados los Bomberos Zapadores con una guardia de 24 hs. Este Destacamento fue gestionado por los miembros de la Asociación Parque Industrial de Rafaela (APIR), con un aporte de 6 millones de pesos de la provincia y 500.000 del municipio local.

DESTACAMENTO. Las obras continúan ejecutándose a buen ritmo a la vera de la ruta 34.

Después de muchas idas y venidas, y de un sin número de gestiones realizadas por quienes integran el área industrial de la ciudad, hoy por hoy se está ejecutando a buen ritmo la obra del Destacamento de bomberos que funcionará al lado del Salón de usos múltiples del Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER), en lo que es una de las colectoras de ruta 34 y linda con Avenida Perón.

En diciembre de 2018 el gobernador Miguel Lifschitz había anunciado en el lanzamiento del “plan industrial 2019” un subsidio de 6.000.000 de pesos para la construcción de dicho edificio, tantas veces reclamado, sobre todo después del incendio ocurrido el 22 de septiembre del año pasado en la colchonera Sueño Dorado. En los primeros días de marzo ese aporte provincial llegó y después de evaluar el proyecto con todas las partes involucradas, se comenzó la obra que a fin de año estará terminada y lista para ser inaugurada.

Ricardo Scalenghe, presidente de Apir se refirió a la importancia que tendrá contar con este Destacamento de bomberos en ese sector, ya que es un beneficio para toda la ciudad, no solo para el área industrial que sigue creciendo y demanda mayor infraestructura y más servicios.

“Nosotros desde que supimos que contábamos con el subsidio anunciado por el gobernador, empezamos a mantener reuniones principalmente con la gente de bomberos, ya que necesitábamos saber todos los requerimientos para tener en el Destacamento una guardia permanente de 24 horas”, señaló el presidente de APIR.

En tanto otra de las buenas noticias, tiene que ver con la información brindada por el Jefe de la Agrupación Bomberos Zapadores, Marcelo Failla, sobre que este viernes estaría llegando a Rafaela, la autobomba que va a estar apostada en el nuevo espacio de servicios del área industrial y que fue reparada completamente.

En tanto Scalenghe también confirmó que se generarán nuevos puestos de trabajo ya que al ser un Destacamento con guardia de 24 hs necesitará personal permanente en el lugar. “Está abierto un proceso de inscripción para seleccionar a 15 personas. Además hay que tener en cuenta que tenemos que contemplar todos los detalles porque ellos van a instalarse acá, por eso están proyectados los dormitorios, sus espacios de servicio y entre todos , con los arquitectos que llevaron a cabo el diseño, fuimos logrando a mi entender un muy buen proyecto final”, manifestó el dirigente.

En un contexto de altísima volatilidad y en donde la inflación marca el ritmo de las obras, lo que hace un año tenía un presupuesto asignado, pierde vigencia y necesita ser cotizado nuevamente. Pero la prudencia de de los industriales de la ciudad, que denotan el adn rafaelino, donde la previsibilidad es un valor característico, hizo que en marzo de 2018 cuando llegaron los 6 millones aportados por la provincia, colocaran ese dinero en un plazo fijo, permitiendo que ese aporte no se licué y hoy el Destacamento esté a pocos meses de ser inaugurado.

“Si bien el momento y la inflación complica todo, la verdad es que estamos cuidando moneda por moneda de lo que se gasta. El presupuesto actual de la obra es de 7 millones. Nosotros recibimos esos 6 millones de la provincia, el municipio también aportó otros $500.000 pesos que se van usar para hacer obras complementarias como cordones y desagües. Además tenemos una promesa del intendente de otro aporte de $200.000 pesos, y ahí estaría faltando algún resto, que va a salir de un fondo que se está generando entre los frentistas que recibieron el asfalto. Hay muchas empresas que están aportando a ese fondo común”, señaló Scalenghe.

Si bien está contemplado en el proyecto, que en una parte del edificio funciones el servicio 107, por ahora no hubo precisiones respecto a la factibilidad de que eso suceda. Lo concreto es que en esta oportunidad, las gestiones y la constancia van a dar sus frutos y el Destacamento de Bomberos será inaugurado a fin de año en el área industrial de Rafaela.