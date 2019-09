Bomberos: "estamos muy justos desde lo económico" Locales 09 de septiembre de 2019 Redacción Por El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Rafaela, Andrés Baldessari comentó la realidad del cuartel y dijo que la reunión con los concejales "sirvió para que conozcan la realidad". En tanto, expresó que hoy no pueden solventar algún gasto extraordinario.

BALDESSARI. El bombero rafaelino describió la situación del cuartel.

La semana pasada, el Concejo de nuestra ciudad mantuvo un encuentro con integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela, que había sido solicitado para explicar la compleja situación económica financiera que afecta a esta institución sin fines de lucro y que desde años mantiene un compromiso social y de bien público muy importante. El objetivo fue reimpulsar el tratamiento del proyecto de ordenanza elaborado por el Bloque de concejales de Cambiemos que propone destinar el 1,5% de la Tasa Municipal a esta Asociación que hoy por hoy lo requiere con urgencia, y que en su momento había manifestado la extrema necesidad de contar con un ingreso anual, no dependiendo exclusivamente de rifas o subsidios de los gobiernos de turno.

"Fue una reunión interesante porque sirvió para que muchos de los concejales se pongan a tono y escuchen cuál es la situación del cuartel, incluso con cuestiones técnicas que por ahí no son de dominio público. Pudimos explicar algunas cuestiones y hablar del costo de reposición de equipos. Por eso nos parece que fue muy productiva para que puedan tomar dimensión de la problemática que estamos atravesando", dijo el jefe del cuartel al respecto.

El recurso más genuino que tiene hoy la institución son sus socios, que son los que aportan una cuota mensual para el mantenimiento de la institución. Además existen normativas y reglamentaciones a nivel nacional y provincial, en donde un determinado dinero es repartido de forma equitativa entre todas las instituciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y de la provincia respectivamente. Hoy hay alrededor de 700 socios en nuestra ciudad. "Para la cantidad de habitantes que tenemos en Rafaela, el número de socios es muy escaso. En cuánto a los subsidios que tenemos, hay que decir que para poder recibirlos, hay que hacer las cosas bien y tener la institución prolija. Por errores nuestros, administrativos, hemos tenido algunos problemas en la rendición de algunos subsidios en el año 2016 y eso trabó que podamos cobrar el subsidio de $ 2.500.000 que correspondía a este año. Esto es una merma muy importante en cuánto al ingreso de la institución". Además, el jefe dijo que el subsidio que aporta la provincia "se dejó de cobrar aproximadamente hace 2 años, pero no sabemos porqué motivo se dejó de cobrar", dijo Baldessari. Hoy la Asociación se encuentra recuperando esas gestiones para solucionar ese problema. Vale decir que el subsidio de este año se ha perdido.



PROBLEMAS ECONOMICOS

"Estamos en el día a día y siempre sobre la coyuntura. Tratamos con el dinero que ingresa a través de los socios, más un aporte que nos da la Municipalidad para solventar los gastos, como alquiler y demás. Estamos llegando muy justos y nos impide solventar algún gasto extraordinario, como por ejemplo la rotura de una unidad. Si hoy se nos rompe un camión y tiene que salir fuera de servicio, hoy el cuartel no lo podría poner otra vez en operatividad. Estamos cuidando los gastos y haciendo todo lo posible para no salirnos de esa línea que venimos trayendo. El cuartel está operativo y en funciones, dentro de toda esta situación, general, de crisis. Las unidades hoy por hoy cuentan con combustible y están operativas y la institución y los bomberos del cuartel se siguen capacitando", repasó el Jefe en Radio ADN y agregó que "hay otras cuestiones en donde hemos tenido que comenzar a recortar hasta que esto se pueda revertir. Hoy 'estamos zafando con esto' y no estamos en condiciones de poder reponer equipamiento o incorporarlo. Además, con el agravante de que el equipamiento no solamente que es caro, sino que cotiza en dólares, por lo que todo ahora es más caro", dijo.

Hoy, un buen equipo para un bombero está alrededor de $ 120.000 y que por bombero, un equipo de respiración autónoma, que es lo que el bombero necesita para poder trabajar y afrontar un incendio, está en el orden de los $ 700.000. Sin ir más lejos, renovar las cubiertas de un camión ronda los $ 280.000, y son cuestiones básicas y normales. "Imagínense si empezamos a hilar fino y a buscar cosas básicas y específicas", dijo Baldessari, con algo de asombro, recordando que los equipos que hoy utiliza el personal ya cumplió su ciclo, más allá de que aún puedan servir.