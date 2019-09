Atlético recibe a Quilmes y buscará su primera alegría en la era Otta Deportes 09 de septiembre de 2019 Redacción Por La “Crema” juega este lunes a las 21.05 ante el “Cervecero”. Va por su primer triunfo que además le permitirá posicionarse en la zona media de la tabla de la zona B. El DT albiceleste no confirmó la alineación titular.

FOTO ARCHIVO POR LA VICTORIA. / Atlético de Rafaela recibe a Quilmes en Alberdi. La Crema irá por los tres puntos y la primera alegría para su gente en el torneo.

Atlético de Rafaela no tiene definido el equipo titular con el que recibirá a Quilmes este lunes, a las 21.05, en el cierre de la cuarta fecha de la Primera Nacional.



Walter Nicolás Otta no confirmó si finalmente el pibe Matías Godoy y Joaquín Quinteros se meten en la formación inicial, por Junior Mendieta y Ángelo Martino, respectivamente. Lo del tucumano en la banda izquierda es prácticamente un hecho ya que Martino ni siquiera integra la nómina de 18 convocados. Lo del juvenil seleccionado Sub17 de nuestro país fue una prueba en el táctico de la semana y lo podría ratificar en la noche de hoy.



El que ingresa por primera vez entre los citados es el delantero Leonardo Acosta. El exAlmagro ya cumplió con las tres fecha de suspensión con las que llegó a la ‘Crema’ y estará en el banco de los relevos.



Atlético suma dos unidades fruto de los empates conseguido como visitante, en Adrogué y el Bajo Núñez, mientras que en su único partido en casa fue derrota vs Tigre 1-2.



El rival. Quilmes viene de igualar sin goles en su visita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza (rival que visitará la Crema el próximo domingo) y el DT, Leonardo Lemos, repetirá equipo para visitar hoy a Atlético de Rafaela. En las dos primeras fechas ganó vs Tigre (2-1) y Defensores de Belgrano (1-0) y es uno de los que marcha en lo más alto de las posiciones de esta zona B.

En el plantel ‘Cervecero’ se encuentran dos exAtlético, ambos en el once titular, que son el defensor Masuero y el mediocampista Ramírez.



Historial. Atlético y Quilmes se enfrentaron en 44 oportunidades. La Crema ganó 15, empataron 18 y el Cervecero se impuso en 11. Jugando en Rafaela (22 encuentros), el local se quedó con 11 triunfos, empataron 9 veces y los del sur bonaerense se llevaron apenas 2 victorias.



Las posibles formaciones de los equipos:



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Matías Godoy o Junior Mendieta, Emiliano Romero, Renso Pérez y Joaquín Quinteros; Ijiel Protti y Alan Bonansea. Suplentes: Nahuel Pezzini, Alexis Niz, Maximiliano Paredes, Reinaldo Alderete, Junior Mendieta o Matías Godoy, Leonardo Acosta, Denis Stracqualursi. DT: Walter N. Otta.



Quilmes: Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Alan Alegre, Abel Masuero y Federico Álvarez; David Drocco, Alejandro Altuna y Gabriel Ramírez; Juan Martín Imbert; Leandro González y Martín Prost. Suplentes: Alejandro Medina, Tomás López, Matías Noble, Cristian Zabala, Enzo Acosta o Elías Barraza, Justo Giani, José Valdez o Facundo Bruera. DT: Leonardo Lemos.



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Mario Ejarque.

Asistentes: Diego Martín y Mariano Viale.

Cuarto árbitro: Fabricio Llobet.

Hora: 21.05

TV: TyC Sports / TyC Play

Radios: Pasión Argentina FM 90.1 / Colón FM 91.3 Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5