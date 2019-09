Falta de médicos en el Hospital

MOISES VILLE (Por Marta Zinger). - Ante hechos inéditos sucedidos en en esta localidad se concretó una entrevista con el presidente comunal, Gustavo Barceló y el vicepresidente, Cristian Delbino. Lo siguiente es el resultado de la misma:"Ante la falta de Médico en el SAMCo-Hospital local no solucionado oportunamente por las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia, el Presidente Comunal manifiesta que, desde el 23.02.2016, se comenzó a gestionar la solicitud de un tercer cargo de médico en el nosocomio. En reiteradas oportunidades se planteó, que ante la distribución horaria de los cargos médicos, no se alcanzaba a cubrir las necesidades de atención para la localidad y la amplia zona de influencia.

La actual situación

La coordinadora Dra. Lorena Fernández,con licencia por un mes y el segundo médico, Dr. Ariel Comini, toma licencia por enfermedad. Ambas ausencias se suceden casi simultáneamente. Por tal motivo, la reacción de un grupo de vecinos, que actuó equivocadamente en las formas y lugares elegidos: frente al Hospital y corte de la ruta provincial 69s, acceso O, recientemente inaugurada. Posteriormente frente al edificio comunal, pese a la presencia policial. Cabe señalar que las autoridades comunales invitaron a ingresar para dialogar respecto al problema planteado, falta de profesional médico y para ponerse a disposición y continuar gestionando estos reemplazos ante las autoridades competentes. Se recibió respuesta negativa por parte de los

manifestantes. No obstante, se les ofreció una posterior reunión al día siguiente, con autoridades del Área de Salud del Nodo Rafaela: Dr. José

Luis Bogado, quien se comprometió para organizar una visita al Ministerio de Salud para acordar una posible solución con el Gabinete Ministerial. Previo viaje a Santa Fe, se recibió la visita de las Dras. Marcela Kloster y Vanesa Cipolatti, del Área Salud, de Rafaela, para ratificar el encuentro previsto en la capital provincial.

El Presidente Comunal, personal del SAMCo. y manifestantes fueron recibidos en el Ministerio. Cada una de las partes pudo expresar la preocupación.Desde el Ministerio se comprometieron a trabajar directamente en la articulación de todas las líneas de acción posibles para subsanar esta carencia. Inmediatamente se confirmaron reemplazos de los médicos en uso de licencia, por lo que la cobertura está garantizada. (Acorde a sus cargas horarias).

La zona de influencia del Hospital "Barón Hirsch" de Moisés Ville es

demasiado amplia, por lo que se continuará con la gestión de lograr otro cargo. La comisión comunal repudia el camino elegido para realizar los

reclamos pues en todo momento puso la mejor predisposición para cubrir las falencias en materia de salud pública. Además, se pone a disposición

la documentación de todas las gestiones realizadas en ese sentido que obran en la Comuna local y están a disposición de todos los vecinos.