Empire State, más cerca del cielo Información General 09 de septiembre de 2019 Por Sergio Boschetto Es una obra arquitectónica asombrosa, se eleva hasta los 381 metros (1.250 pies) a nivel del piso 102, incluyendo 62 metros (203 pies) del pináculo, su altura total llega a los 443 metros (1.453 pies y 8 pulgadas). Cuenta con 85 vías de comunicaciones y el espacio de oficinas supone una superficie de 200.500 m2. Tiene una cubierta al aire libre y cubierta para observación en el piso 86.

FOTOS S. BOSCHETTO VISTA PANORAMICA. Así se ve la imponente ciudad de Nueva York desde el espectacular Empire State. RASCACIELOS. La notable construcción conmueve admirarla desde las veredas.

(Desde Nueva York). - Llegar a la Quinta Avenida, entre las calles 33 y 34 y admirarlo desde la vereda de enfrente y mirar hacia el cielo, conmueve. Entrar y observar la planta baja, mientras el visitante camina por la zona hacia el ascensor, subir y comenzar la travesía, observar en las diferentes paradas como fue su construcción, es fascinante. Subir en los ascensores, es atrapante, porque usted puede ver, a través de una película el fondo y a la altura con un trabajo de video digno del primer mundo. Eso sí, si tiene problemas de vértigo, mire con precaución.



ENORME RASCACIELOS

Es un rascacielos situado en el corazón de Manhattan. Su nombre deriva del apodo del Estado de Nueva York. Fue el edificio más alto del planeta durante cuarenta años, desde que lo terminaron en 1931 hasta 1971, año en que se terminó la torre norte del World Trade Center. Tras el fatídico 11 de septiembre de 2001, nuevamente el Empire State Building fue el edificio más alto de Nueva York y del estado de Nueva York, hasta que nuevamente fue superado por el One World Trade Center el 30 de abril de 2012, quedando el Empire State en segunda posición. En la actualidad el Empire es el quinto edificio más alto de la ciudad, tras el One World Trade Center, el 111 West 57th Street , el 432 Park Avenue y el 30 Hudson Yards. ​



RECONOCIMIENTO

El Empire State Building fue nombrado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles como una de las Siete Maravillas del mundo moderno. El edificio y su interior son designados monumentos de la Comisión para la Preservación de Monumentos Históricos de Nueva York, y confirmado por la Junta de Estimación de la Ciudad de Nueva York. Fue designado como un monumento Histórico Nacional en 1986. En 2007, ocupó el número

uno en la lista de las edificaciones favoritas estadounidenses, lo que aún hoy persiste. El edificio es propiedad y está gestionado por W & H Properties.



UN POCO DE HISTORIA

El sitio donde está enclavada esta maravilla hecha por el hombre, a los fines del siglo XVIII se desarrolló por primera vez como la Granja de John Thomson. En aquella época, pasaba un arroyo en todo el lugar, desembocando en Sunfish Pond, a una cuadra de distancia. Tiempo después fue ocupado por el Waldorf-Astoria Hotel, en los finales del siglo XIX y era frecuentado por la élite social de Nueva York, conocidos por “Los Cuatrocientos”.



EL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES

Fue diseñado por William F. Lamb, socio de una empresa de arquitectura Sheve, Lamb y Harmo, los cuales hicieron los bocetos del Empire en solo dos semanas, valiéndose de anteriores diseños, como el Edifico Reyoldsen Winston-Salem, en Carolina del Norte y la Torre Carew de Cincinnati, Ohio. Los constructores principales fueron los hermanos Starrett y Eken. El proyecto fue financiado, fundamentalmente por John Raskob y Perre S. du Pont. El presidente de la empresa constructora fue Alfred Smith, ex gobernador de Nueva York.



COMIENZO DE LOS TRABAJOS

La excavación del lugar comenzó el 22 de enero de 1930, y la construcción del edificio en sí, simbólicamente el 17 de marzo (día de San Patricio). En el proyecto se utilizó a 3400 trabajadores, en su mayoría inmigrantes que venían de Europa, junto a trabajadores de Mohawk (expertos en hierro), muchos de ellos pertenecientes a la reserva de Kahnawake , cerca de Montreal. El saldo negativo durante la construcción fue la muerte cinco trabajadores. Al inaugurarse la obra, los nietos del gobernador Smith cortaron la cinta el 1 de mayo de 1931.



EDIFICIO DE LAS LUCES

El Presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, luego de su inauguración, convirtió al Empire State en el edificio de las luces, con solo pulsar un botón de desde Washington DC. Otro dato particular, es que su construcción fue parte de una competición en Nueva York por el título del edificio más alto del mundo.



APERTURA

Fue en la época de la gran depresión en los Estados Unidos y debido a esto gran parte del edificio no fue ocupado. En el primer año de funcionamiento, la plataforma de observación costó cerca de dos millones de dólares, muy parecido al dinero que recibieron sus propietarios por el alquiler de ese año. No todas fueron sonrisas para los constructores, esa falta de alquiler llevó a los propios neoyorquinos a reírse del edificio llamándolo el “Vacío State”. La falta de rentabilidad duró hasta 1950. Al año siguiente el Empire State fue vendido a Roger L. Stevens y sus socios de negocios en un cifra récord de 51 millones de dólares. En ese momento fue el precio más elevado jamás pagado por una

estructura única en bienes inmuebles de la historia.



TRAGEDIA AEREA

El 28 de julio de 1945, exactamente a las 9:40 del sábado 28 de julio de 1945, un bombardero, piloteado por el teniente coronel William F. Smith Jr., en medio de una niebla muy espesa se estrelló en la parte norte del edificio, entre los pisos 79 y 80. Fue tan tremendo el impacto que uno de los motores del avión atravesó el bloque de concreto y salió del lado opuesto y cayó sobre el techo de un edificio en la siguiente manzana sobre un techo. El otro motor y parte del tren de aterrizaje cayeron por el hueco del ascensor, causando un incendio que fue sofocado en 40 minutos. A causa del accidente fallecieron 14 personas. Sigue vigente como Récord Guiness la caída, sobreviviendo a la misma, de 75 pisos dentro de un ascensor de la ascensorista Betty Lou Oliver.



PERSONAS QUE SE

QUITARON LA VIDA

Desde su inauguración, se han suicidado más de 30 personas. El primero de ellos se dio antes de la finalización del edificio, la decisión la tomó un trabajador que había sido despedido. La valla que tiene la terraza todo a su alrededor fue terminada en 1947, esto luego que 5 personas trataron de saltar en un lapso de tres semanas. Uno de los suicidios que tomó más relevancia fue el de Evelyn McHale, cuya foto fue utilizada por Andy Warhol en su obra Suicide en 1962. Un hecho sorprendente se dio en 1979 cuando Elvita Adamas saltó del piso 86, pero una corriente de aire la llevó nuevamente al interior del edificio, cayó en el piso 85, uno más abajo, sobreviviendo con sólo una fractura de cadera. Mucho más acá, en 2004 y 2006, se dieron otros suicidios.



DATOS QUE SORPRENDEN

Fue el primer edificio en tener más de 100 pisos. Posee 6.500 ventanas y 73 ascensores, hay 1860 pasos desde el nivel de la calle hasta el piso 102. La superficie total es de 257.211 m2, la base del Empire tiene alrededor de 8.094 m2. En su interior alberga a 1000 negocios y tiene su propio código postal. Desde el 2007, trabajan aproximadamente 21.000 empleados en forma diaria, representa el segundo mayor complejo de oficinas del continente americano, después del Pentágono. Originariamente tuvo 64 ascensores (hoy 73), se tarda menos de un minuto por ascensor en llegar al piso 80, donde se encuentra una plataforma de observación y tienda de recuerdos.



CARACTERISTICAS DE

LA CONSTRUCCION

Cuenta con 113 km de tubería, 760 km de cable eléctrico y cerca de 9000 grifos. Se calienta por vapor a baja presión. Pesa aproximadamente 370.000 toneladas, su exterior se construyó con paneles de piedra caliza de Indiana. El vestíbulo es de tres pisos de altura. La construcción del Empire costó 40.948.900 dólares de aquella época (según estimaciones 500 millones de dólares en 2010).



LUCES CON COLORES DE BANDERAS

El 9 de julio del 2006, el Empire se iluminó por primera vez con los colores de la bandera argentina, en honor a nuestra independencia, también sucedió lo mismo el 17 de agosto del 2008, aquí en homenaje a todos los países que participaban de los Juegos Olímpicos de Pekín, coincidiendo con el día del fallecimiento del General José de San Martín. En la noche del 11 de julio de 2010, el edificio se vio iluminado con los colores de la bandera española, con motivo del campeonato en el Mundial de Sudáfrica. En la noche del 15 de septiembre de 2010, sus luces pasaron a ser verde, blanco y rojo, en alusión a la celebración del Bicentenario de la Independencia de México.