La salud de Amelita Baltar Sociales 09 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El pasado 29 de agosto, Amelita Baltar, de 79 años, sufrió un accidente isquémico transitorio mientras comandaba su programa de radio El Nuevo Rumbo en la 2X4 (FM 92.7), la radio pública de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. La cantante entrevistaba a su colega uruguaya Olga Del Grossi Sosa cuando empezó a presentar dificultades en el habla.

A días del alta, Amelita reapareció públicamente en los clásicos almuerzos de La Chiqui por la pantalla de El Trece, donde habló con Mirtha Legrand sobre el mal momento de salud que le tocó vivir, publicó Teleshow.

"Me sorprendí", reveló, respecto a lo que le sucedió al aire. "Al rato se me pasó, pero no fue un ACV", aclaró. "Llamaron a mi hijo Mariano, quien me acompañó, estuve cuatro días en el lugar y la verdad que fue un lujo cómo me atendió el personal médico, y cómo me trataron las enfermeras", destacó la artista, quien aseguró estar muy bien.

El día de la descompensación y en pleno vivo, a la cantante le costaba encontrar las palabras justas que quería pronunciar. "No me agarra… -se lamentaba, cuando no lograba conjugar un verbo-. Estoy mal". Como pudo, y con el aliento de Olga (la invitada), quien percibía el malestar de la conductora y hasta la ayudaba a completar algunas oraciones, Baltar concluyó el reportaje antes de lo previsto: "Disculpame, pero me puse un poco nerviosa… Estaba con todo el día…", se excusó frente a sus dificultades. Y saludándola con cariño, alcanzó a presentar una canción de su colega, uno de "esos tangos maravillosos", destacó.

Amelita contó que se prepara para brindar nuevos shows, le brindó palabras de aliento a Mirtha por el fallecimiento de su hermano, José Martínez Suárez, e incluso cantó tango de manera improvisada en la mesa, para deleite de los comensales. Con 57 años de carrera, Amelita planea lanzar un disco de tango electrónico con canciones suyas.

María Amelia -tal su verdadero nombre-prepara una celebración especial: este 11 de noviembre se cumplirán 50 años desde que interpretó por primera vez "Balada para un loco", la aclamada composición de Astor Piazzolla (que la tuvo como musa inspiradora durante años) y Horacio Ferrer.