Argentina dominó a Polonia y en cuartos va con Serbia Deportes 09 de septiembre de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO NA PIRUETA EN EL AIRE./ El acrobático salto de Gabriel Deck para anotar un doble argentino.

La Selección argentina de básquetbol se impuso ayer a Polonia por 91 a 65 en la que fue su quinta victoria consecutiva en el certamen Mundial que se lleva a cabo en China, se quedó con el primer puesto del Grupo y se enfrentará a Serbia en los cuartos de final. El encuentro se disputó en el Foshan International Sports & Cultural Arena y al terminar en primer lugar el equipo nacional se enfrentará el martes al mencionado seleccionado, que cayó este domingo frente a España por 81 a 69 en Wuhan. El partido entre el elenco albiceleste y Serbia se llevará a cabo en la ciudad de Dongguan y está programado para que comience a la 08.00 de Argentina.

El conjunto dirigido por Sergio Hernández tuvo un muy buen rendimiento de la mano de dos de sus jugadores que fueron clave para el triunfo: Luis Scola (la figura con 21 puntos y 6 rebotes) y Marcos Delía (12 y 5). Ambos fueron determinantes para el juego en Argentina que logró irse al descanso con un 42 a 27 a favor.

En tanto, en el tercer cuarto el equipo nacional consiguió imponerse por 70-41 y ya en el último Hernández decidió colocar jugadores que habitualmente son suplentes y Polonia acortó un poco la distancia, pero Argentina terminó obteniendo la victoria por 91 a 65.

"Estamos jugando muy bien, venimos ganando partidos importantes y con mucha diferencia, hay que seguir así", reveló Scola, tras lo cual el capitán del elenco nacional agregó: "Me divierte jugar en este equipo porque juega muy bien al básquet".

Del lado de Polonia, el mejor fue A.J. Slaughter, que sumó 16 puntos mientras que tras él quedó Karol Gruszecki (11 unidades, 5 capturas) ya que no hubo otro jugador que sobresalga en el partido. El elenco albiceleste también busca uno de los dos boletos para los equipos americanos en los Juegos Olímpicos del año próximo y podría obtener la clasificación si hoy Estados Unidos supera a Brasil y República Checa vence a Grecia.



CON AUTORIDAD

España, que no había deslumbrado en el Mundial de básquetbol, ofreció su mejor versión ante Serbia en el partido por el liderato de la llave J y logró una victoria por 81-69, este domingo en Wuhan (este de China). Las victorias este domingo de españoles y argentinos permiten conocer los primeros cruces de cuartos de final. España se enfrentará a Polonia y Argentina a Serbia, con la presencia de Estados Unidos en el lado albiceleste del cuadro, para unas hipotéticas semifinales, si acaba comandando el grupo K.

Ya eliminados, Venezuela y Puerto Rico se despidieron de la Copa del Mundo con derrota, ante Rusia e Italia respectivamente. La Vinotinto de las Alturas plantó cara pero se inclinó ante Rusia por 60-69. Al descanso iban empatados 27-27, pero los rusos se despegaron en el tercer parcial (42-48) y los venezolanos ya no pudieron reducir las diferencias. De su lado Puerto Rico cayó 94-89 ante Italia en un encuentro que necesitó de una prórroga para dilucidar al vencedor.



JUEGAN HOY

A las 5 República Dominicana vs. Lituania; 5.30 Rep. Checa vs. Grecia; 9 Francia vs. Australia y 9.30 Estados Unidos vs. Brasil.