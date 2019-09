Maradona asumió en Gimnasia

LA PLATA, 9(NA) -- El astro Diego Armando Maradona rompió en llanto ayer al ingresar al estadio "Juan Carmelo Zerillo", repleto con más de 25 mil hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se congregaron para ver su primer entrenamiento como director técnico en el que prometió que su equipo se "va a matar corriendo" para lograr la permanencia en la Superliga. "Nos vamos a matar corriendo en esta cancha", les dijo Maradona, de 58 años, a los hinchas en las tribunas -donde por ejemplo estuvo el mediocampista de River Ignacio Fernández, ídolo del "Lobo"-, a un lado del capitán Lucas Licht, y frente al resto del plantel del "tripero", que se reunió alrededor del círculo central.

"¿Cómo puedo explicar yo con palabras lo que siento? Por eso me puse a llorar, le dejo un legado a mis hijos y algo al deporte argentino. No me esperaba esto, cuando lo vi no lo podía creer", afirmó.

Su ingreso el césped del "Bosque" platense fue el corolario de una semana repleta de adrenalina, desde aquel rechazo que el propio Maradona se encargó de desmentir, hasta la firma del contrato por una temporada, que lo ubicó como sucesor de Hernán Darío Ortíz.

Hubo humo azul y blanco, una bandera gigante del "Lobo", otros "trapos" con la cara de Diego, arengas, lágrimas, y todo el cancionero de la hinchada.

Ahora llegará el momento de la verdad, de que el "Diez" tenga su oportunidad como entrenador en el fútbol argentino, 24 años después de aquellas experiencias fallidas en Mandiyú de Corrientes y Racing, y tras haber navegado por diferentes ligas de menor rango.

"Por supuesto que quería dirigir en Argentina, el tema era otra personas, eran Blatter y Grondona, que apuraban a los presidentes para que no me contraten", indicó.

Más allá de su paso por la Selección argentina, lo que genera Maradona es magnético y, tanto para los jugadores como para los hinchas, representa un valor agregado superior al que hasta se le perdona que, durante su arenga, haya cantado por "volver" a Primera, cuando el "Lobo" todavía está jugando en la élite.

"Después de la Selección argentina me hicieron una cruz y todos sabían todo. En 1994, Blatter con Grondona me borraron, pero estoy acá de pie, como quería la "Tota" (su madre), que me decía: ´No te mueras por esa porquería´", confesó.

En números, Gimnasia todavía no ganó en la Superliga (un empate y cuatro derrotas), está último tanto en la tabla de posiciones como en los promedios y lo separan once puntos de Colón de Santa Fe, quien estaría evitando el descenso.

El debut oficial de Maradona como técnico de Gimnasia La Plata será el domingo 15 de septiembre a las 11:00 en el partido en el cual el "Lobo" recibirá a Racing, el vigente campeón de la Superliga.

El astro estuvo acompañado por sus ayudantes de campo, Sebastián "Gallego" Méndez y Adrián González, más Gastón Romero como entrenador de arqueros y Hernán Castex, quien se desempeñará como preparador físico. También estuvo Mariano Messera, quien había tomado el cargo interinamente tras la salida del "Indio" Ortíz.