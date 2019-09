Se completó la B Deportes 09 de septiembre de 2019 Redacción Por En la tarde de ayer se jugaron los encuentros que completaron la tercera fecha. En la Sur lideran Bochazo y Santa Clara; en la Norte Ataliva.

FOTO FACEBOOK SPORTIVO ROCA. / Ganó en Aldao y sigue expectante en la Zona Norte.

En la tarde de ayer se jugaron los partidos restantes de la tercera fecha el torneo Clausura de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol que se había puesto en marcha el pasado viernes con unos cuantos adelantos.



Lo ocurrido en la jornada dominguera:



Zona Sur: Dep. Josefina 3 (ST 35m y 38m Ibarra, ST 41m Asencio) vs La Hidráulica 0 (Reserva: 1-3).



Los resultados del viernes: Santa Clara 2– Libertad EC 1, Bochazo 3– Atlético (MJ) 0, Zenón Pereyra 0– Atl. Esmeralda 2.



Próxima fecha (4°): La Hidráulica vs Zenón Pereyra, Atlético María Juana vs Deportivo Josefina, Libertad Estación Clucellas vs Bochófilo Bochazo, San Martín de Angélica vs Sp. Santa Clara. Libre: Atlético Esmeralda.



Posiciones: Bochófilo Bochazo 9, puntos; Sp. Santa Clara 9; Dep. Josefina 7; Libertad E.C. 3; Atl. Esmeralda 3; Zenón Pereyra 1; Atlético María Juana 1; San Martín de Angélica 1; La Hidráulica 0.



Zona Norte: Independiente San Cristóbal 4 (PT 7m Matías Cretón, PT 30m y ST 32m Ezequiel Mercado, PT 35m Nahuel Ataide) vs Tiro Federal 1 (PT 42m Ponte) (Reserva: 0-2), Dep. Aldao 1 (ST 15m Charra) vs Sp. Roca 3 (PT 40m y PT 43m Iván López, ST 50m Joel Feblin). (Reserva: 1-3).



Los resultados del viernes: Humberto 0– Ataliva 0, Moreno 6 – Vila 1.



Próxima fecha (4°): Arg. Vila vs Dep. Aldao, Independiente Ataliva vs Moreno de Lehmann, Tiro Federal vs Arg. Humberto, Dep. Bella Italia vs Independiente San Cristóbal. Libre: Sp. Roca.



Posiciones: Independiente Ataliva 7, puntos; Moreno 6; Roca 6; Vila 4; Independiente San Cristóbal 4; Aldao 3; Tiro Federal 1; Dep. Bella Italia 1; Arg. Humberto 1.