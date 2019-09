Seguirá la incertidumbre financiera Nacionales 09 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El economista Gabriel Caamaño consideró que con las medidas adoptadas por el gobierno se logró "algo de tranquilidad de corto plazo", aunque advirtió que la "incertidumbre va a continuar" porque no se resolvieron los problemas de fondo.

El economista de la consultora Ledesma y Asociados dijo que mantener esta "relativa tranquilidad dependerá del resultado de las medidas que tomó el gobierno y de que bajen los niveles de la disputa política".

Al opinar sobre el freno al alza del dólar, dijo que "las medidas tomadas ayudaron mucho a calmar los mercados".

En diálogo con la agencia NA, opinó que el alza inflacionaria que se prevé para agosto y septiembre "no llegaría a impactar en la cotización del dólar futuro, porque la devaluación ya ha incorporado ese efecto".

Señaló que el alza del costo de vida de agosto "estará por debajo de las estimaciones previas".

Explicó que "al descomprimirse el clima político y las medidas tomadas van a ayudar a tener un mejor tránsito hasta las elecciones".

Señaló que con las restricciones cambiarias que dispuso el gobierno las reservas "bastarán para contener el alza del dolar hasta el cambio de gobierno".

Caamaño argumentó que "aún con un retraso del desembolso que debe enviar el Fondo Monetario Internacional la situación será más sostenible".

Pero advirtió que la tranquilidad cambiaria es transitoria "porque los problemas de fondo no están solucionados y el nudo del problema pasa por el horizonte de mediano y largo plazo".

"La situación mejoró un poco, no mucho, tenemos mas alivio que otra cosa y aunque bajo el riesgo país y subió el valor del Merval, las cotizaciones de las acciones y bonos están muy golpeadas y muy bajas", dijo el economista de la consultora Ledesma.

Caamaño indicó que "la incertidumbre va a seguir porque esto no se resuelve hasta después de las elecciones y uno de los problemas que tenemos es que es probable que la orientación del gobierno cambie y nadie sabe lo que se viene" tras el cambio presidencial.