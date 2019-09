Píldoras Políticas Nacionales 09 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

HINCHA MILLONARIO

Como es habitual, el último Superclásico del fútbol argentino fue un evento que reunió a muchas personas que, más allá de sus ideologías políticas, se juntaron para ver el partido entre River y Boca, que terminó empatado en cero.

Según se puede apreciar en las fotos que se tomaron del encuentro, en la tribuna del Monumental estaba presente el ex presidente del Banco Central Luis "Toto" Caputo, conocido hincha "millonario".

Pero no era el único político que estaba en el lugar, sino que también fue a ver el partido el diputado del Frente Renovador, ahora aliado del kirchnerismo, José Ignacio de Mendiguren, entre otros.



LLEGASTE TARDE

El flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se había comprometido (antes de asumir su nuevo cargo) a participar del ciclo de charlas que organiza el Rotary Club Argentina en el hotel Sheraton Libertador, pero las exigencias de su agenda le impidieron asistir al evento el miércoles 4 de septiembre, como estaba previsto.

Le pidió que vaya en su lugar al senador de Cambiemos Esteban Bullrich, quien aceptó de buena gana, pero llegó tarde al encuentro, según él, por las manifestaciones que realizaban ese día las organizaciones sociales.

"Ya voy a saludar a todos los que me pedían una foto, pero no quise retrasar más esto. Pido perdón por llegar tarde, pero todos saben cómo está el centro hoy, tuve que dar toda una vuelta para poder llegar, imagínense", se excusó el ex ministro de Educación.



LEGISLADORA CENTENNIAL Y

PROTAGONISTA DE VIDEOCLIP

No satisfecha con ser candidata a legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, la influencer feminista de 19 años que se convertirá, como todo indica, en la parlamentaria argentina más joven de la historia, sumó otro pergamino a su ecléctica carrera al protagonizar un videoclip musical de la cantante Sara Hebe.

En la pieza audiovisual que acompaña a la canción "No te dejes" se la ve a la joven dirigente del Frente Patria Grande con trenzas, con vestuario de estilo urbano, tirando pasos de rap a la par de la cantante de Trelew.

Ofelia, que irrumpió con fuerza hace dos años como una aguerrida activista estudiantil, y que este año se convirtió en una de las revelaciones de la campaña electoral como parte del Frente de Todos, parece decidida a dejar huella, también, en la escena artística.



SI VOS QUERES

El Frente de Todos está confiado en llegar a un balotaje en la Ciudad de Buenos Aires y así aspirar al objetivo de arrebatarle la Jefatura de Gobierno a Horacio Rodríguez Larreta, que en las primarias ganó de forma holgada, pero que igual deja abierta una chance a su principal rival, Matías Lammens, por los votos que logró esta fuerza opositora. En este contexto, los militantes kirchneristas están ilusionados y trabajan para impulsar la candidatura del actual presidente de San Lorenzo.

Un ejemplo es el video clip que grabó la agrupación Viralizando La Verdad (VLV), que en su perfil de Twitter pone el hashtag "#CFK2019" en la biografía.

Esta cadena de contenidos reunió a cientos de personas en distintos puntos del centro porteño, como la avenida Corrientes y el shopping Abasto, y filmó una coreografía al ritmo de una cumbia cuya letra asegura: "Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés, Larreta también".

Pero la iniciativa no terminó ahí, ya que se armó todo un movimiento en torno a la frase "si vos querés" a través del trabajo de artistas callejeros que usaron proyectores para que esta consigna se hiciera visible en diferentes edificios del centro porteño por las noches.