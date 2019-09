Unión fue contundente Deportes 09 de septiembre de 2019 Redacción Por El Bicho Verde se impuso por 3 a 0 y lidera la zona A

El comienzo del Federal A y el nuevo ciclo de Marcelo Milanesse no podía ser mejor. Unión en dos partidos suma dos victorias, 5 goles a favor y ninguno en contra.

Ayer, el Bicho Verde tuvo una auspiciosa presentación ante su público derrotando a Defensores de Pronunciamiento por 3 a 0, con dos goles de Diego López (8 minutos del primer tiempo y 10 del complemento), y el restante de Jonatan Paiz, a los 32 del complemento. El partido se abrió rápido con primer tanto de "Tuni", lo cual tranquilizó al dueño de casa y obligó a salir más a su rival, que igualmente tuvo una gran oportunidad para empatar. Pero Iván Valente malogró un penal en el cierre de la primera etapa.

En el segundo tiempo Unión trató de fortalecerse defensivamente, pero cauteloso para liquidar el partido cuando se le presente la oportunidad. Y fue antes del cuarto de hora, otra vez con López, el mejor jugador de la cancha que puso el segundo tanto. Luego, pasada la media hora, Paiz volvió a convertir como en Santiago del Estero y decoró el resultado.

Unión formó con Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris (José Ayala), Álvaro Aguirre (Santiago Stelcaldo), Mateo Castellano y Diego López (Germán Rodríguez Rojas); Matías Valdivia y Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanesse.

El domingo, el Bicho Verde visitará a Douglas Haig de Pergamino.



OTROS RESULTADOS

Por la segunda fecha de la Zona A también jugaron: Gimnasia (CdU) 2 (Leguizamón -2-) - Sp. Las Parejas 1 (Acosta); Defensores de Villa Ramallo 2 (Ceballos y Jonathan López) - San Martín de Formosa 0; Central Norte de Salta 0 - Sarmiento de Resistencia 0; Crucero del Norte 1 (Bareiro) - Douglas Haig 2 (Ricardo Villar -2-); Sp. Belgrano de San Francisco 1 (Orué) - Güemes de Santiago del Estero 1 (Vega). El martes completan Chaco For Ever - Boca Unidos.

Posiciones: Unión 6 puntos; Sarmiento 4; Chaco For Ever (1 partido menos), Gimnasia, Crucero, Defensores, Douglas Haig y San Martín 3; Sp. Belgrano y Central Norte 2; Juventud, Las Parejas y Güemes 1; Boca Unidos (1 partido menos) y DEPRO 0.