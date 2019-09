Algunas apreciaciones Locales 09 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Sacando números, Andrés Baldessari dijo que "creo que es un error que la tercera ciudad más importante de la provincia no tenga los recursos suficientes, no para hacerle frente a un evento de grandes características, pero si para afrontar la mayoría del recurso disponible para hacerle frente a eso. No podemos especular con que el día de mañana todos los cuarteles de la zona van a dejar de disponer de sus camiones de bomberos, su localidad, para que nos vengan a ayudar a nosotros", destacó.

Además recordó dos incendios importantes que tuvo la ciudad en empresas que están a la vera de la Ruta 34. Entre incendio e incendio, donde pasaron casi 10 años, Baldessari dijo que "no hemos mejorado mucho en estos años. Lo que rescato es que a raíz de los distintos eventos la ciudad de Rafaela pueda colaborar con al menos una de las instituciones. Es verdad que hay cierta responsabilidad del gobierno provincial, y pareciera ser que no estamos dentro de la agenda del gobierno provincial. Pero nosotros estamos dentro de la ciudad de Rafaela y estaría bueno que fuera la ciudad misma la que colabore para que el cuartel de Bomberos voluntarios tenga lo que tenga que tener", expresó. En tanto finalizó diciendo que "hoy tenemos la voluntad de salir a explicar estas cuestiones para que la gente sepa realmente como estamos y para que la gente no salga a decir cualquier cosa cuando nos pase algo. Abriendo el paraguas con anticipación, queremos decir que estaríamos en condiciones de hacer muchas cosas mejores, si tuviésemos otros recursos", finalizó Baldessari.

Recordemos que en la reunión del pasado lunes, se expuso que hicieron los representantes de la Asociación, se dejó en claro que cada mes la situación es más crítica, que la semana pasada el municipio depositó los 42.000 pesos del alquiler del edificio que alquila el cuartel, -esto a partir de un convenio firmado entre la Asociación y el Estado local- pero que por la inflación el contrato fue actualizado a 48.000 pesos. Además, afirmaron que la provincia no brinda ningún aporte y las industrias tampoco.