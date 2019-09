Nadal, campeón del US OPEN Deportes 09 de septiembre de 2019 Por Sergio Boschetto En un partidazo, ganó en 5 sets 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4 a Daniil Medvedev y volvió a coronarse en Nueva York. El partido duró 4 horas y 49 minutos, ante un Arthur Ashe colmado. Récord de concurrencia de simpatizantes en este 2019.

FOTO S.B. EXTENUADO Y FELIZ./ El español, apenas finalizada la gran final.

(Especial para LA OPINION, desde Nueva York). - Y llegó el día de la gran final, el partido esperado por todos. El día se asoció con una temperatura agradable, más allá que algunas nubes amenazaron en algún momento. El Arthur Ashe colmado para ver “el partido”, más de 23.000 almas para darle un marco espectacular.

Espectadores anónimos y famosos, cantaron, festejaron y sufrieron con cada punto. Gran expectativa para estar en el partido que consagraba al campeón del US OPEN, el último Grand Slam del año.

Por un lado el favorito de la mayoría, el que llegaba con tres coronas del US OPEN y 18 de Grand Slam, el rival en su primera final de Grand Slam, pero con credenciales para tener en cuenta y en franco ascenso. El estadio, a medida que avanzaba el partido, fue un hervidero.

Nadal vs. Medvedev: Partidazo, a todas luces, digno de una final de Grand Slam. Los dos primeros sets fueron para el español 7-5 6-3, parecía que Rafa se encaminada a repetir la victoria en tres sets, como en el 2017 frente a Kevin Anderson. Pero el tenis, siempre puede entregar una sorpresa y en el tercero, ante la sorpresa de muchos y en un estadio que hervía y pedía más tenis, fue 7-5 para Medvedev. Y se vino el cuarto, con toda la tensión en el ambiente, la pregunta era ¿quién estaba más entero? ¿Podrá Medvedev revertir la situación, o fue solo un espejismo? ¿Podrá Nadal hacer valer su lucha, su vértigo en cada bola, su fuerza mental, su ventaja de un set?

Llegaron hasta el 5-4 a favor del ruso, tenía la obligación Nadal de conservar su saque para que no se le fuera el set. Tuvo ventaja, pero Medvedev se despachó con tiros fenomenales y emparejó el partido en sets iguales. Se habían jugado tres horas, 48 minutos y faltaba el quinto set. El definitivo.

5° Set: La tensión fue tremenda, la gente comenzó a festejar cada tanto con un griterío ensordecedor. El primer game fue para el que llegó de abajo. Y tuvo de el definitivo, dos quiebres a favor de Nadal, uno recuperado Medvedev y llegaron al 5-4 a favor de Nadal, otra vez con su saque, tenía la posibilidad de llevarse el partido, aunque con algo de dudas, esta vez fue 6-4. El cuarto US OPEN y el decimonoveno Grand Slam. Una leyenda viviente.

Final dobles damas: Elise Mertens/Aryna Sabalenka (BLR) le ganaron en dos sets 7-5 y 7-5 a Victoria Azarenka (BLR)/ Ashleigt Barty.

Colombia sigue de fiesta: María Camila Osorio Serrano ganó la final Juniors de mujeres, en el Court 17, ante muchos colombianos, le ganó, sin complicaciones 6-1y 6-0 a Alexandra Yepifanova (USA).

Gustavo Fernández, tampoco pudo en dobles: perdió en la final, jugando con S. Kunieda (JPN) 1-6, 6-4 y 11-9 contra la pareja británica A. Hewett/G. Reid.

Récord de asistencia: el US OPEN estableció un récord de asistencia de todos los tiempos, 737.872 espectadores, durante las dos semanas.

Fin de la cobertura: por segundo año consecutivo tuve el orgullo y privilegio de estar en la cobertura del evento deportivo más importante de Nueva York y uno de los más trascendentes del planeta. Una organización perfecta, desde el transporte, que nos trasladó durante todo el evento a los trabajadores de prensa acreditados, hacía y desde el US OPEN, con todas las comodidades para trabajar y ver cada partido en un lugar de privilegio y atención de primer mundo en la Sala de Prensa.

LA OPINION, por segundo año consecutivo, estuvo como medio argentino acreditado junto a miles de distintas partes del mundo. A través estas páginas y de Lt28 Radio Rafaela (AM 1470-FM 96-5) pude reflejar durante más de 15 días, del mejor tenis del mundo. Gracias al Diario, gracias a LT28 y gracias a mi familia.