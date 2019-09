"Hay millones de argentinos que no quieren volver atrás" Nacionales 08 de septiembre de 2019 Redacción Por SEGUN GUILLERMO DIETRICH

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, sostuvo ayer que "hay una movilización de millones de argentinos que no quiere volver atrás, con un líder escuchando y no proclamando". En declaraciones a CNN radio AM 950, el funcionario destacó que el Gobierno inicia el periodo de campaña “con energía y con la convicción de que la elección es en octubre. Que tenemos la enorme responsabilidad de convertir esta esperanza en construir una Argentina distinta, donde no se robe, haya diálogo, federalismo. La responsabilidad de no perder todo el esfuerzo de estos años que fue enorme”

De todos modos, Dietrich, admitió que el Gobierno pensó que iba a solucionar "cosas más rápido", mientras subrayó que no fue "exitoso en resolver la inflación". El funcionario así aseguró que los aumentos en el Índice de Precios al Consumidor tienen un "impacto en el bolsillo".

Dietrich se lamentó por el nivel de inflación y resaltó: "Somos de los pocos países del mundo que no hemos podido salir de este mal. Nosotros pensamos que ese problema lo íbamos a atacar y resolver con mucha rapidez. En función de eso se tomaron ciertas medidas y la realidad es que no hemos sido exitosos ni mucho menos en resolver la inflación".

"Excusas y explicaciones pueden ser muchísimas, pero la realidad es una. Hoy seguimos con una inflación muy alta", puntualizó. Al ser consultado respecto del mal resultado para el oficialismo en las elecciones primarias, evaluó: "Habría que haber escuchado más. Por ahí deberíamos haber estado estado más cerca". Estimó que "ciertas medidas", como la eliminación temporal del IVA en productos básicos, se deberían "haber tomado antes".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se refirió al panorama económico este sábado. En ese sentido, señaló que hubo "bronca" en el Gobierno por "tantos problemas en el mundo de la economía". "El bolsillo es algo que apretó mucho a la clase media", analizó y afirmó que el "monotema de la economía" dejó en segundo plano a los "avances" de la gestión del presidente Mauricio Macri.