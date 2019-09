Del fútbol a la música Nacionales 08 de septiembre de 2019 Redacción Por La diplomacia personal de Macri basada en el fútbol podría darle lugar a la musical de Alberto Fernández

BUENOS AIRES, 8 (NA).- Mientras a lo largo de sus casi cuatro años de mandato el presidente Mauricio Macri utilizó al fútbol como una de sus herramientas en la diplomacia personal, un eventual triunfo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en las elecciones generales de octubre haría que la música ocupe ese lugar, aunque la pelota no sería dejada de lado del todo.

Chistes con obreros de una fábrica, ministros de su Gabinete o jefes de Estado extranjeros, gestiones, opiniones, proyectos bilaterales, encuentros, saludos, fotos: en todas esas variables pudo el actual mandatario expresar su pasión por la pelota.

La diplomacia personal, es decir el modo de romper el hielo e intentar distender los vínculos con importantes dirigentes de distintos ámbitos, fue uno de los puntos característicos a la hora de hacer un repaso por los 45 meses de mandato del líder del PRO.

Sin embargo, si el 27 de octubre se ratifican los resultados de las elecciones primarias y el dirigente peronista se consagra como Presidente electo, el fútbol podría bajar un escalón en la cima de esa diplomacia informal y cederle el trono a la música.

Melómano confeso y guitarrista apasionado, Alberto Fernández ya comenzó a mostrar que la música puede ser su manera de entablar puentes con distintas personalidades. .

Así quedó de manifiesto esta semana en el marco de su breve gira por España y Portugal, cuando le pidió a su amigo y embajador uruguayo en Madrid, Francisco "Pancho" Bustillo, que organizara una zapada en su residencia oficial con el cantautor Jorge Drexler.

"Pancho sabe de mi locura por la música de Drexler y entonces le dije ¿por qué no le decís a Jorge que venga, traiga la guitarra y cantamos un rato?", contó este sábado el postulante opositor en diálogo con Radio 10.

El encuentro musical entre Fernández, Drexler y los músicos argentinos que acompañan al oriental se extendió hasta las 3:00, lo cual fue definido como "un privilegio" por el ex jefe de Gabinete.

"Cumplí uno de los sueños del pibe, que es tenerlo a Drexler tocando música de Joao Gilberto, (Joan Manuel) Serrat, su música y de (John) Lennon. Todo lo que le pedí lo tocó esa noche", relató el candidato presidencial, quien no guardó registro de la zapada: "Lo grabé en mi memoria".

Como contraparte, el cantautor uruguayo le pidió al posible próximo Presidente de Argentina "que le cante algunas canciones de (Lito) Nebbia".