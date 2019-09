"Racionales e irracionales" Nacionales 08 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El secretario de Cultura, Pablo Avelluto, consideró ayer que "uno de los problemas" que podría tener un eventual Gobierno de Alberto Fernández sería la disputa interna "entre racionales e irracionales, moderados y fanáticos" y advirtió sobre la "enorme confusión ideológica política" en el Frente de Todos.

"Creo que hay una enorme confusión ideológica política en torno al Frente de Todos. Hay una mezcla que se está formando en torno al kirchnerismo. Hoy me imagino que uno de los problemas que tendrá esta coalición podría ser entre racionales e irracionales, moderados y fanáticos", sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con FM Milenium, el dirigente oficialista consideró que "el problema está en el fanatismo" y se preguntó: "¿Cómo volvés de esas posiciones? ¿Cómo volvés de la Contra-Cumbre en Mar del Plata?".

En comparación, y tras advertir sobre la "coctelera" que a su entender es el Frente de Todos, Avelluto destacó la "plasticidad" del oficialismo, que le "permite poder tomar medidas que provienen de distintos campos ideológicos en función a las necesidades de cada momento".

"No tenemos un dogma, un programa de partido, un manual en el cual dice lo que debemos hacer ante cada situación. No tenemos prejuicios ideológicos. En un contexto determinado, podemos acudir a ideas y en otro contexto a otras ideas", concluyó el secretario de Cultura.