El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que la crisis por la que atraviesa la Argentina no se resuelve "a costa de más miseria" y subrayó que "no es verdad que la economía exija sólo ajuste". El referente opositor resaltó que la compleja situación por la que atraviesa el país se debe "resolver, pero no a costa de más miseria argentina".

"Eso no se resuelve así", insistió y consideró: "No es verdad que la economía exija sólo ajuste, condene a la marginalidad a millones de personas y permita la concentración de la riqueza en unos pocos. Esa es una forma de ver las cosas".