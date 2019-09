Visita de Fernández al Congreso de España desató una polémica

BUENOS AIRES, 8 (NA).- La gira del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, por la Península Ibérica abrió una polémica en el Congreso español, donde el Partido Popular y Ciudadanos denuncian que la coalición de izquierda Podemos les ocultó que la visita del postulante argentino que dio allí discurso de tono proselitista.

Según publicó el diario El Mundo de España, el conservador Partido Popular (PP) y Ciudadanos dijeron sentirse "engañados" por Unidas Podemos -el bloque que integra el partido de izquierda liderado por Pablo Iglesias y que invitó a Fernández- porque les ocultó el acto que estaba previsto cuando solicitaron la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados.

La publicación remarca que durante la presentación del candidato argentino hubo cantos, vítores y pancartas y señaló como una "anómala situación" que "un candidato haga un acto de campaña en un Parlamento a mes y medio de las elecciones".

Lo que denuncian el PP y Ciudadanos es que la vicepresidenta primera del Congreso, Gloria Elizo, de Podemos, había pedido la Sala Constitucional, para "celebrar una jornada sobre Nuevos horizontes económicos en América Latina y Europa" pero no especificó que se usaría para recibir al candidato argentino.

El artículo indicó que "la sorpresa para los miembros del Congreso fue comprobar que quien apareció allí a la hora fijada fue Fernández con una corte de seguidores que lo jaleó con cánticos y pancartas".

"El malestar en otros partidos es fuerte por sentirse engañados. Tanto que el PP y Ciudadanos han anunciado que van a presentar una queja formal para que no vuelva a ocurrir una situación similar", anticipó El Mundo.

Consultados por el periódico español, voceros del partido Ciudadanos, se quejaron por la situación: "La invitación no pasó por los cauces habituales ni figuraba en el orden del día y los grupos no supimos de la presencia de Fernández".

En tanto, el PP, el grupo liderado por Cayetana Álvarez de Toledo -una legisladora hispano argentina-, trabaja junto a sus abogados para estudiar la "fórmula más rotunda" para expresar su queja a fin de que "se tomen medidas contra Podemos y nunca alguien vuelva a montar un acto de campaña en el Congreso", según el diario.



UNA GIRA MUY

PRODUCTIVA

Fernández destacó su "muy productiva" gira por España y Portugal y pidió frenar la jurisprudencia "injusta" en lo que se refiere a "detener a la gente preventivamente sin que haya una definición de culpabilidad sobre ellos", al tiempo que rechazó críticas a La Cámpora.

A la vez, antes de tomar el vuelo que lo traerá de regreso a la Argentina para retomar la campaña electoral de cara a las generales del 27 de octubre, el postulante opositor pidió dejarse de "embromar" con la "historia de los `demonios` de La Cámpora" porque los integrantes de esa agrupación "es gente que, como todos los argentinos, quieren vivir en un país mejor".

En diálogo con Radio 10, el dirigente peronista subrayó su viaje por la Península Ibérica y destacó que llegó "con una expectativa" y se va "con otra", tras sus encuentros con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro de Portugal, António Costa; empresarios; y representantes de fondos de inversión de distintos países: "Fue muy productivo, muy interesante, muy importante todo esto".

"He advertido que todos son muy conscientes del estado de situación de la economía argentina y lo único que percibí de ellos es el deseo de trabajar juntos para sacar a la Argentina del problema. Son muy conscientes del nivel de crisis que tiene la Argentina y tomaron dimensión de eso por las últimas medidas que ha tomado el Gobierno de (Mauricio) Macri", explicó.

"También se dan cuenta de que en nosotros puede haber una solución al problema y no una profundización de la crisis, que es algo que se pregonó durante mucho tiempo por el Gobierno y que están advirtiendo que es una falacia", remarcó.

En ese sentido, se refirió a la exposición que dio en la Cámara de Diputados española respecto al reclamo por la libertad del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva: "Es la demanda del Estado de derecho, donde la Justicia haga justicia y no injusticia. La misma demanda que tendría si algún conservador es detenido irregularmente por una fuerza progresista".

"Es la misma demanda que hago cuando digo que en Venezuela se cometen arbitrariedades. Yo lo que preservo es el Estado de derecho, después que los venezolanos y los brasileros resuelvan la calidad de sus democracias como ellos quieran, pero el Estado de derecho no lo dejemos de preservar y defender", añadió el candidato que ganó las elecciones primarias con una ventaja de 16 puntos sobre el postulante de Juntos por el Cambio.

Asimismo, advirtió que "la jurisprudencia es un gran riesgo: a veces es un fallo judicial correcto que después es repetido, pero también puede ser que sea una gran definición injusta que muchos siguen porque invocan jurisprudencia".

"Entonces, un error o una soncera se vuelve repetida por muchos en Tribunales. Hay que entender que esto que está pasando hoy está haciendo jurisprudencia y no debemos dejar que se repita porque es profundamente injusta, es detener a la gente preventivamente sin que haya una definición de culpabilidad sobre ellos", destacó el ex jefe de Gabinete.

Alberto Fernández también se refirió a los cuestionamientos que recibe por el hecho de que dirigentes de La Cámpora formen parte del Frente de Todos. .

"Esta historia de los `demonios` de La Cámpora... déjense de embromar: es gente que como todos los argentinos quieren vivir en un mejor país, solamente eso", concluyó.