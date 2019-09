Juan Manuel Silva puso primera y buscará ganar en la "Copa de Oro"

Debieron transcurrir más de cuatro años y cuatro meses para que el chaqueño Juan Manuel Silva (Ford) pueda lograr una nueva pole en el Turismo Carretera.

La que consiguió ayer en el autódromo "Ciudad de Rafaela" fue la octava en el historial del "Pato", que había sido el más veloz en una clasificación por última vez el 30 de mayo de 2015 en el trazado de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

De esta manera, fue el primero en sumar en la "Copa de Oro" -con excepción de los que "arrastraron" puntos luego de la Etapa Regular- y hoy intentará ganar en el veloz circuito rafaelino para ilusionarse con obtener una segunda corona, tras la que festejó en 2015, también con un Falcon.

Algo similar ocurrirá con su inmediato escolta en la jornada sabatina, el actual campeón Agustín Canapino (Chevrolet), quien también necesita un triunfo para aspirar a un cuarto título, luego de haberse consagrado en 2010, 2017 y 2018, en todos los casos con Chevy.

La tercera ubicación quedó en poder de Juan Martín Trucco (Dodge), que había sido el más veloz en la tanda inicial, pero que no pudo sostener esa posición en la definitiva, justamente en la carrera que marca su retorno tras su ausencia por una lesión en el trazado sanjuanino "El Villicum".

Los tres se mostraron firmes a lo largo del sábado y esta mañana largarán desde los mejores lugares en sus respectivas series.

Mauricio Lambiris (Ford), que había sido la referencia de los entrenamientos de la tarde del viernes viernes, es otro de los candidatos, en una lista que no puede excluir, entre otros, a Mariano Werner (Ford) y Emiliano Spataro (Torino).

Los seis mencionados ocuparán las primeras filas en las grillas de las series que se pondrán en marcha a las 09:00, 09:30 y 10:00, respectivamente, en el marco del "Gran Premio Lotería de Santa Fe".

Santiago Mangoni (Chevrolet), Facundo Ardusso (Torino), Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Valentín Aguirre (Dodge), todos ubicados entre los doce habilitados a luchar por el trofeo más preciado del automovilismo deportivo nacional, completaron el "top ten" en el autódromo del Club Atlético.

En cambio, estarán obligados a recuperarse este domingo, otros postulantes al máximo galardón, que por diferentes motivos clasificaron luego de la décima ubicación.

Se trata del 14º Leonel Pernía (Torino), el 16º Christian Ledesma (Chevrolet), el 21º Juan Pablo Gianini (Ford), el 24º José Manuel Urcera (Chevrolet), el 27º Guillermo Ortelli (Chevrolet) y el 40º Matías Rossi.

Urcera y Ortelli cambiaron un motor y penalizaron seis décimas, en tanto que Rossi debió reemplazar dos y su tiempo de clasificación debió sumarle 1s2d.



NICO GONZALEZ

El rafaelino Nicolás González, luego de la complicación en la primera tanda de entrenamientos del viernes, por la rotura del motor, ayer debió penalizar seis décimas luego de la clasificación por el reemplazo de la planta impulsora y quedó ubicado en el 38º lugar, por lo que esta mañana ocupará un cajón en la séptima fila de la segunda serie, que se largará a las 09:30.

El piloto del Torino número 19 del A&P Competición, señaló que "el equipo trabajó en la parte aerodinámica para descargar el auto y tratar de estar lo más lógico posible en la serie, donde intentaré avanzar".

Refiriéndose a sus expectativas para la final, sostuvo que "lo importante será llegar y apuntaré a ese objetivo para cerrar un fin de semana que hasta aquí no está a la altura de lo que esperaba, por tratarse de una carrera especial, ya que no se da muy seguido la posibilidad de ser local en el Turismo Carretera.



LOS CONTROLES

Cinco pilotos de la categoría, determinados por sorteo, debieron someterse al control de alcoholemia.

Estuvo a cargo de ese procedimiento el doctor Rodolfo Balinotti, responsable del Departamento Médico de la ACTC, quien cumplió ese trámite durante la mañana del sábado en el autódromo rafaelino.

Los pilotos que llevaron a cabo dicho test son Guillermo Ortelli, Matías Jalaf, Mathías Nolesi, Esteban Gini y Sergio Alaux.

En todos los casos, los resultados fueron negativos, según informó en su sitio oficial la ACTC.



LAS POSICIONES

Así está ordenada la "Copa de Oro" luego de la clasificación realizada ayer: José Manuel Urcera es el líder con 23 puntos; Valentín Aguirre lo sigue con 16; Facundo Ardusso, Santiago Mangoni, Matías Rossi y Leonel Pernía tienen 8; Juan Manuel Silva 2; Agustín Canapino, Christian Ledesma, Juan Bautista De Benedictis, Mariano Werner y Guillermo Ortelli 0.

Vale la pena señalar que Silva, Canapino, Ledesma, De Benedictis, Werner y Ortelli, que no lograron ganar en la Etapa Regular, están obligados a hacerlo durante el Play-Off para aspirar a la obtención del campeonato.

A los doce pilotos mencionados, se sumarán "tres de último minuto" luego de disputarse la penúltima fecha de la temporada, que se anuncia para el domingo 3 de noviembre en el autódromo "Provincia de La Pampa", de Toay.

El título se definirá el próximo 1 de diciembre, cuando se desarrolle el "Gran Premio Coronación" en el autódromo "Provincia de Neuquén", de Centenario.