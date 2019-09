Unión como local ante el DEPRO Deportes 08 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Unión de Sunchales recibirá este domingo a Defensores de Pronunciamiento en un partido correspondiente a la segunda fecha del torneo Federal A, Zona Norte. El encuentro se iniciará a las 17 en el Polideportivo de la Av. Belgrano y será arbitrado por Santiago Ascenzi.

El Bicho Verde viene de tener un debut prometedor en Santiago del Estero al imponerse a Güemes por 2 a 0 y tratará de ratificarlo en su primera presentación en su reducto. El DEPRO se estrenó con derrota en casa ante Crucero del Norte 1 a 0.

Hoy también jugarán: a las 15.30 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Sp. Las Parejas (Adrián Franklin); a las 16 Defensores de Villa Ramallo vs San Martín de Formosa (Maximiliano Macheroni); a las 17 Central Norte de Salta vs. Sarmiento de Resistencia (Francisco Acosta); Crucero del Norte vs. Douglas Haig de Pergamino (Guillermo Gonzalez); 17.30 Sp. Belgrano de San Francisco vs. Güemes (Federico Guaymas) y 21.15 Chaco For Ever vs. Boca Unidos de Corrientes (Carlos Córdoba).



COMPLETA LA PRIMERA B

Este domingo se jugarán los tres partidos pendientes de la tercera fecha del Clausura de Primera B de la Liga Rafaelina. Los mismos son: Dep. Aldao vs. Sp. Roca a las 15.30 hs. Reserva y 17 hs. Primera; Independiente de San Cristóbal vs. Tiro Federal de Moisés Ville a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera; y Dep. Josefina vs. La Hidráulica, a las 15.30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.