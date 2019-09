Domingo de definiciones Deportes 08 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El plantel albiceleste se movió este sábado en el Complejo Planeta 10 bajo techo, con lo cual el probable equipo titular y los 18 que quedarán concentrados a partir de esta noche para el duelo de mañana en casa ante el Cervecero se confirmará este domingo al medio día luego del último entrenamiento que se desarrollará en el Monumental. Por lo pronto, Walter Otta mantiene algunas dudas, sobre todo con los volantes externos, con lo cual habrá que aguardar si repite el mismo equipo que viene de igualar ante Defensores de Belgrano o si finalmente realiza variantes. Por lo pronto, el 11 inicial albiceleste sería con Fernández; Blondel, Rodríguez, Racca y Liporacce; Godoy o Mendieta, Romero, Pérez y Quinteros o Martino; Protti y Bonansea.



ARRIBA ESTUDIANTES

Estudiantes de Río Cuarto dio la sorpresa ayer al derrotar como visitante por 2 a 1 a Atlanta en un partido correspondiente a la Zona A de la Primera Nacional en el marco de la 4ª fecha del certamen de ascenso. Cuello y Hesar anotaron para los cordobeses, descontado López para el Bohemio, que había ganado los anteriores 3 partidos. Además, igualaron 0 a 0 Temperley y Alvarado. Hoy jugarán desde las 16, Ferro vs. Mitre; Platense vs. G.Brown; Agropecuario vs. San Martín SJ y a las 17:30, Indep. Rivadavia vs. Chicago. Por la Zona B, la de Atlético, Villa Dálmine, dirigido por el rafaelino Lucas Bovaglio, se impuso por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el próximo rival de la Crema, y es escolta. En tanto, Almagro y Sarmiento igualaron 0 a 0 y All Boys cayó 1 a 0 como local ante Defensores de Belgrano. Al cierre de nuestra edición jugaban anoche Instituto y Chacarita. Hoy se enfrentarán a las 16 San Martín (T) vs. Riestra y a las 20:30, Santamarina vs. Brown (A),