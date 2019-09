Godoy, ilusionado con Atlético y el Sub 17

El ceresino Matías Godoy está atravesando un momento maravilloso en su corta carrera como futbolista. A sus jóvenes 17 años, ya debutó en el equipo profesional de Atlético, tiene un sólo gol en los pocos minutos que pudo jugar y espera por tener su chance por primera vez como titular en la formación que Walter Otta podrá en cancha mañana desde las 21.05 en el Monumental ante Quilmes. Por otro lado, también continúa entrenando e ilusionándose con el seleccionado Sub 17 que a finales de octubre disputará el Mundial en Brasil. Por lo pronto, el delantero charló con LA OPINION y con Radio ADN de su gran presente y de esta posibilidad que tiene de jugar como volante por derecha. "Es una posición en la que nunca me tocó jugar, y me voy a tener que adaptar lo más rápido posible si es que me toca estar en esa posición ante Quilmes. Lo que me pidió el entrenador es que cuando ataque esté libre y en caso de una situación complicada, si me toca defender, que haga el esfuerzo y cierre. Estoy tratando de hacerlo de la mejor manera posible. La verdad que si eso sirve para ganarme un lugar en el equipo, lo voy a tener que hacer y acomodarme de la mejor manera posible”. En este ida y vuelta permanente, implica mucho esfuerzo físico para el jugador, algo que no es habitual en él, pero se mostró optimista en esta nueva función. "En los primeros 40 minutos de fútbol formal que hicimos el viernes en el estadio, que no fueron de mucha intensidad, me sentí cómodo, bien, y si este lunes me toca jugar como extremo derecho, trataré de hacerlo de la mejor manera posible y de hacer un buen partido", opinó Godoy, que como es un delantero nato, siempre va a estar cerca del arco rival, esperando alguna chance de gol. "Cuando estemos atacando, el entrenador me dio la libertad de moverme por cualquier sector del mediocampo, pero en defensa también darle na mano a los del medio. Trataré de hacer el mayor esfuerzo para hacer lo que el técnico me pide y dejarlo conforme con una buena actuación si me toca estar ante Quilmes desde el inicio”.



“UN SUEÑO”

En otro segmento de la charla, Godoy, quien se consagró campeón sudamericano Sub 15 y Sub 17 con los seleccionados nacionales, también se refirió a la posibilidad de disputar el Mundial Sub 17 en Brasil a partir de octubre. Es por ello que de lunes a miércoles, entrena en el predio de Ezeiza bajo el mando de Pablo Aimar. Con respecto a la preparación, destacó que “estoy tranquilo. Trato de hacer bien las cosas cada vez que voy con la selección y me estoy sintiendo bien en los amistosos. Estoy jugando, haciendo goles y me sirve para ir agarrando confianza y esperar con ansias la lista definitiva que se va a dar en un mes. En total, somos 27 chicos entrenando y van a ir 21, así que el objetivo es integrar el plantel y poder jugar un mundial, que no es algo que se da todos los días. En el último amistoso pude hacer un gol y el técnico me está dando mucha confianza. En los tres amistosos me tocó estar de arranque, así que trato de devolverle su confianza haciendo goles y rindiendo, que es lo que él me pide". En relación a su gran presente, opinó que “todo esto que me está pasando es un sueño, con muchas cosas lindas que se dan todas juntas, de manera rápida y a una corta edad. Contento con este momento, que implica una gran exigencia, ya que esto también es lo que te da el fútbol, que tenés que tener un cuidado muy especial. Debutar tan rápido en primera te obliga a tener ciertas responsabilidades y creo que las vengo haciendo bien. Tengo que seguir por este camino y aprovechando las oportunidades que me tocan. Estoy rodeado de gente que me aconsejan de buena manera, día a día, sé lo que está bien y lo que está mal”.

Acerca de lo que más lo soprendió hasta el momento de todo lo que vivió, fue “ganar de vuelta el Sudamericano que se desarrolló este año en Perú. Fue emocionante el 3 a 0 ante Brasil, que nos permitió la clasificación al hexagonal final porque teníamos que ganar por tres goles de diferencia -N de la R: Godoy abrió el triunfo con un gol de penal-, además de eliminarlos a ellos. Hicimos un partidazo, las cosas salieron como queríamos y fue un gran paso hacia el título”. Y al mismo tiempo, siempre tiene presente a su Ceres natal. "Me gusta mucho volver a mis pagos, uno ahí se encuentra con la familia y con amigos. Nunca hay que olvidarse de donde uno viene, a pesar de ya tener algún nombre".



CON EL CRACK

Por otro lado, de tanto ir y venir a Ezeiza, Matías Godoy ya se dio el lujo de enfrentarlo en uno de los entrenamientos al gran Lionel Messi, tal vez el momento cúlmine de su corta pero productiva carrera: "Cada vez que tocaba la pelota nos distraíamos para mirarlo. No lo podés creer estar compartiendo la cancha con él. Nos retaban porque nos distraíamos mirando lo que hacía Messi. Son cosas únicas que te da el fútbol. Fue algo sensacional haber estado con él y compartir unas prácticas”, señaló la promesa que ya es presente y que se disfruta -por lo menos hasta diciembre- con la casaca de Atlético de Rafaela. “No tengo que pensar más allá de diciembre ni en dónde voy a jugar el año que viene. Siempre digo que tengo que ganarme un lugar en Atlético, poder jugar, hacer las cosas bien y darle una mano al equipo desde donde me toque. No tengo un referente que sigo, sino que trato de aprender mucho de mis compañeros, de los más grandes, ellos me aconsejan mucho en el día a día”, culminó muy feliz el jugador.