Bianca Andreescu, la nueva joya del tenis

(Especial para LA OPINION, desde Nueva York).- Estaba todo preparado para la fiesta, el Arthur Ashe estuvo colmado, más de 23.000 almas gritando, alentando y haciendo fuerza por Serena Williams. Deseaban que una vez por todas, lograra la tan ansiada 24° Copa de Grand Slam, atrás habían quedado tres finales perdidas (Wimbledon 2019, Abierto de EE. UU. 2018 y Wimbledon 2018).

Era candidata en los papeles, pero también estaba la duda de como llevaría la gran presión y algunos decían ojo con Andreescu, es la nueva fenómeno del tenis femenino, con un avance arrollador en esta temporada y la verdad que impactó a todos la forma de como la juvenil de 19 años se plantó en la cancha, le jugó de igual a igual a la leyenda vigente y en casi todo el partido la dominó. Ganó el primer set con solvencia 6-3 y tuvo punto de partido con su servicio cuando sacaba 5-2, ahí fue la única vez que Serena fue Serena y quizás Bianca se dio cuento lo que estaba por conseguir. Ahí perdió su saque, el estadio era un hervidero y la morena de Michigan, que este 26 de septiembre cumplirá 38 años, logró tres puntos seguidos para empatar el partido.

Pareció que se daba la vuelta la historia, pero Andreescu demostró al sacar y conservar su saque que tiene pasta para mezclarse con las mejores del ranking y se puso 6-5 arriba. Toda la presión para Serena, que no pudo sobrellevar, otra vez flaqueó con su saque, lo perdió cuando la derecha de la canadiense se hizo inalcanzable.

Arrojó la raqueta, se saludó con Serena, a la jueza y después se tiró tan larga es sobre la pista principal. Había logrado una proeza.

Consiguió su primer título de primer Grand Slam en su primer intento, solamente tres jugadores lo han logrado, dos mujeres y un hombre. A partir de este lunes, cuando se actualice el ranking, aparecerá en los primeros lugares.

No pudo ser para Gustavo Fernández: tenía el deseo de ganar el US OPEN y así conseguir los cuatro grandes torneos, ya había ganado los otros tres. Ganó el primer set frente a Stephane Houdet 6-3, pero no pudo mantener el nivel, quizás la presión y perdió los dos restantes 6-2 7-5, más allá de este golpe, es sin dudas la mejor temporada, logrando también el tricampeonato panamericano (Lima, Guadalajara y Toronto). Hoy domingo, tendrá un consuelo, juega la final de dobles junto a Shingo Kunieda enfrentando a la pareja británica Alfie Hewett/Gordon Reid.

Nadal vs. Medvedev, la hora de la verdad: Rafa va por su cuarta corona en el US OPEN, Daniil por la primera. El español para lograr su título 19 de Grand Slam y colocarse a uno de Roger Federer. El ruso para demostrar que está en condiciones de pelearle de igual a los fantásticos, ya los demostró en algunos torneos. Nadal es el favorito, ¿sentirá la presión? Difícil en jugador del nivel de Nadal, cuando la vara es más alta, mejor juega. ¿Sentirá la presión Medvedev? al llegar a su primera final de Grand Slam y tener enfrente a uno de los mejores de la historia, tal vez, quizás, como siempre pasa cuando juega uno de los “galácticos” va depender mucho de lo hagan ellos.

Final dobles damas: Victoria Azarenka (BLR)/ Ashleigt Barty (AUS) vs. Elise Mertens/Aryna Sabalenka (BLR).