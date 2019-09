Una victoria para seguir creyendo

El Círculo Rafaelino de Rugby regresó a la victoria. Luego de las cuatro derrotas consecutivas e iniciales en la Reclasificación A, el Verde se impuso este sábado como local ante Los Caranchos de Rosario por 36 a 8 en uno de los partidos correspondientes a la quinta fecha. De esta manera, con el aporte del bonus que a esta altura es fundamental, mantiene aspiraciones de finalizar entre los cuatro primeros que jugarán el año que viene el Top 10, cuando restan dos fechas para el final del certamen.

Los puntos de la escuadra dirigida por Cristian Martino fueron a través de dos tries de Federico Davicino, dos de Mateo Villar y el restante de Juan Diego Bustamante, mientras que Pablo Villar aportó un penal y tres conversiones, y Santiago Kersten una conversión.

Lo mejor del partido se vio en el segundo tiempo, ya que en el primero la diferencia era de 8 a 3. A partir del segundo try de Federico Davicino se le facilitó el trabajo al conjunto local ante un rival que ya no pudo entregar la misma resistencia y pudo festejar un triunfo sumamente necesario para sus aspiraciones.

La formación titular fue con: Jonatan Viotti, Martín Zegaib y Gastón Zbrun; Matías Rocchi y Federico Davicino; Facundo Aimo, Santiago Gutman y Manuel Mandrille; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar (c); Mateo Villar, Franco Sabellotti, Guillermo Brown, Tomás Lavalle; Santiago Kerstens.

Los cambios: ST, 12' Andrés Passerini por Zbrun; 13' Juan Diego Bustamante por Gutman; 14' Nicolás Imvinkelried por Franco Sabellotti; 35' Juan M. Barreiro por Rocchi; 37' Nahuel Rojas por Viotti.

Este fue el último partido en casa para CRAR, que el sábado que viene visitará a Uni de Santa Fe y en la última irá a Rosario ante Provincial. Lo concreto es que tendrá que ganar ambos partidos, si es con bonus mejor, y esperar otros resultados.

Cabe mencionar que en Pre-reserva se impuso el equipo de nuestra ciudad por 54 a 38, en tanto que el partido de Reserva fue con victoria rosarina por 48 a 29.



OTROS RESULTADOS

Quinta fecha: Estudiantes de Paraná 17 - Universitario de Santa Fe 7; Universitario de Santa Fe 41 - Rowing de Paraná 10 y Provincial de Rosario 17 - La Salle 12.

Posiciones: Universitario de Rosario 25 (jugará el año que viene el Top 10); Provincial y La Salle 14; Rowing 13; Estudiantes 12; Universitario de Santa Fe 9; CRAR 7 y Los Caranchos 6.

Próxima fecha (6°): Universitario de Santa Fe vs. CRAR; Los Caranchos vs. Provincial; La Salle vs. Universitario de Rosario y Rowing vs. Estudiantes.