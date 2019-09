Rafaelino participa de intercambio en China

En el marco del acuerdo de cooperación entre la Municipalidad de Rafaela y la República Popular China, el rafaelino Lorenzo Meinberg se encuentra desempeñando una experiencia profesional en la Escuela Deportiva del Distrito de Mentougou por el período de un mes.

Este acuerdo se llevó a cabo a través del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China (CLEPEC). Longpeng Sports es la escuela donde realiza la práctica deportiva. Dicho club fue fundado en 2007 y se dedica principalmente al entrenamiento físico, natación y otras disciplinass.

“Me sentí muy cómodo al llegar a China, la primera semana estuvimos practicando fútbol, con chicos y chicas de un establecimiento educativo, algunos no conocían el deporte, es por eso que el objetivo es fomentar los valores de la disciplina que es tan popular en nuestro país”, comentó Lorenzo Meinberg.

“También estamos dando clases de iniciación al fútbol en jardines de infantes, ya que ellos están muy interesados, nos abocamos a pequeños y pequeñas de cuatro, cinco y seis años” finalizó.

Por último, el rafaelino hizo mención a su estadía en el lugar: “La verdad que desde mi llegada, fue todo muy cordial, realizo las actividades con un traductor a mi lado, me siento muy cómodo y es un país donde me hacen sentir parte”.

Desde el Estado local se trabaja para que esta la primera experiencia de muchas y poder involucrar a otras instituciones deportivas y educativas. Actualmente, el club 9 de Julio es uno de los tres clubes que firmó el convenio en abril de 2018, junto con Atlético de Rafaela y Ferrocarril Del Estado.



ANTECEDENTES DEL CONVENIO

El 7 de junio del año 2016, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación y Colaboración entre la Municipalidad de Rafaela y el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China(CLEPEC) con el objetivo de promover la colaboración, y a fin de realizar conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés común, poniendo especial énfasis en el área de las relaciones económicas, políticas, culturales y académicas con la República Popular China.

A partir de ello, se generaron diversas actividades y esfuerzos logrando concretar en abril de 2018 el acuerdo de cooperación con el distrito de Mentougou de Beijing con la intención de llevar adelante activamente una tarea de intercambio en áreas científicas y de tecnología, deportivas, educativas, culturales, comerciales, medioambiente, etc. a fin de propender a la prosperidad y desarrollo conjuntos.