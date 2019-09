En un repaso de su gestión, trabajando conjuntamente con el gobierno socialista, el administrador de Vialidad de la Provincia, Pablo Seghezzo, remarcó que "como logros importantes, de una institución en marcha, Vialidad Provincial ha sido una de las más prestigiosas de la República Argentina, en décadas anteriores, funcionando muy bien y con buenos procedimientos. Tenemos un pan de obra que fue el más grande de los últimos 50 años y hemos dado conectividad a más de 40 localidades de toda la provincia, que habían quedado aisladas bajo la emergencia hídrica y repavimentamos una cuarta parte de toda la red, un total de mil kilómetros de rutas provinciales repavimentadas y 250 km de rutas nuevas, donde antes no había nada. Como deuda pendiente nos quedan muchas cosas. La inversión que ha tenido Vialidad Provincial hay que mantenerla durante muchas gestiones de gobierno y no sólo la próxima gestión", finalizó, a menos de 90 días para el final de su gestión.



ACCESO AURELIA - SUSANA

Sobre los trabajos en este punto de la provincia, Seghezzo fue muy prudente al hablar del tramo Aurelia - Susana, donde expresó que "es una obra que está en marcha, pero que viene muy lenta. Nosotros ya adjudicamos, firmamos el contrato e hicimos el inicio de la obra. Con todo el problema de la devaluación y de la inflación que hay, obviamente nuestro presupuesto, con el que contábamos el 1º de enero de 2019, es el mismo que tenemos hoy en día y las obras que íbamos a pagar se han incrementado bastante. Ahora nos obliga ,justamente para cumplir con nuestros compromisos, y no trasladarle compromisos al próximo gobierno nacional, vamos un poco más lento porque nosotros podemos pagar lo que tenemos en este presupuesto. Si hubiéramos ido al ritmo que nosotros teníamos planificado, la verdad que el presupuesto no nos iba a alcanzar. Somos una de las pocas provincias, sino la única, que seguimos con todas las obras en marcha, con mucho esfuerzo. Por el momento no hemos paralizado ninguna obra, que siempre es complicado ya que es difícil luego retomarlas", aclaró.