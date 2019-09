Inauguraron muestras de dos rafaelinos

Una de las propuestas se denomina La Epifanía de Pegaso y se encuentra expuesta en la sala III del CCVM. Se trata de una exposición de dibujos de dos jóvenes artistas, alumnos del Taller de Plástica para pre adolescentes del Liceo Municipal Miguel Flores.

Ella (Mara Amaro, 15 años) creó a JOHN, una mujer que se dibuja a sí misma disfrazada de hombre. Ella es el personaje principal, pero nadie lo sabe. Él (Juan Cruz Cattera, 15 años) esconde en sus dibujos de forma obsesiva mensajes ocultos, juega con la posibilidad de diseñar telas. Pinta con mucha pasión jugando con los límites de la oscuridad.

Dice su profesora Lucía Berman: "En el espacio del taller los alumnos conversan permanentemente sobre la presión que sienten en la sociedad, los parámetros de belleza establecidos, las miradas sobre la definición de género, y ponen en juego la diversidad del mismo, cambiando de identidad con personajes del sexo opuesto."

"Dos estilos opuestos, dos personalidades diferentes se encuentran en un mismo espacio, donde comparten frente al público la mirada fresca de una nueva generación abierta, inclusiva, rupturista y sobre todo, genuina."

Además, en la sala IV del CCVM, el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi" inauguró la muestra "Recorridos" de la artista rafaelina Ester López. Una exposición que recorre sus 40 años en la pintura construyendo un estilo propio, íntimo y poético.

Acerca de su trabajo, expresa: "Compongo mis obras teniendo en cuenta el ritmo que crea la repetición de formas, direcciones, contrastes, color. Dípticos y polípticos enfatizan la idea de jugar con la mirada entre el todo y las partes. Construir una estructura nueva me permite develar parte del misterio que me cautiva de una imagen."

"Mis pinturas no reproducen imágenes, crean estructuras nuevas que transmiten el clima del lugar, esa atmósfera que lo envuelve y nos transporta. El sol de la tarde en las montañas, la luz filtrándose entre las copas de los árboles, ritmos de forma y color en las construcciones. "

Ambas muestras se podrán recorrer con entrada libre y gratuita de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20, y los domingos de 16 a 20.