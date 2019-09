El Hospital sigue trabajando "en alerta" por la situación económica

Por un presente económico feo y complicado, a fines de julio, un equipo del Hospital Jaime Ferré viajó a Santa Fe para poder dialogar con representantes del Ministerio de Salud de Santa Fe en la capital provincial y encontrar soluciones para este presente. El presidente del Consejo de Administración del SAMCo, Martín Berger y el director del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Jorge Bertram fueron a la cabeza, con sus economistas, para reclamar por una actualización de la partida de gastos de funcionamiento que recibe el Hospital de parte del gobierno provincial. Este monto no se actualiza desde el año 2014 de acuerdo al índice inflacionario, que aumentó en gran medida en los últimos cinco años.

Pero las elecciones y la débil economía del país, acompañada por la enorme inflación que hay en la Argentina, arruinó un poco las cosas y parecería que hoy la reunión quedó muy atrás. "Después de esa reunión en Santa Fe pasó todo lo que pasó en el país, con las elecciones que cambiaron absolutamente la realidad. Todo lo que habíamos logrado en esa reunión terminó siendo inservible porque los aumentos quedaron lejos y la inflación se comió todo", destacó a LA OPINION Berger, a cargo de la Administración del SAMCo.

En tanto, agregó que "lo que logramos fue un poco de aire para ese momento, pero hoy otra vez estamos en la misma situación. A un poco más de un mes de esa reunión estamos con la soga al cuello de nuevo, con los proveedores de los alimentos más que nada", expresó.

Uno de los acuerdos en ese encuentro, era que desde provincia iban a enviar una asignación especial para contratar una empresa de seguridad nueva que trabajaba con montos muy superiores a la que venía trabajando antes. "Eso estaba autorizado, pero todavía no nos depositaron esa plata para pagarle a esta empresa, estamos un poquito pasado en ese plazo que estaba dispuesto", dijo Berger al respecto.

Además dijo que "hay una falta de cumplimiento con lo que se comprometieron y te diría más que nada es la situación del país y no por falta de compromiso del gobierno provincial. La situación muy preocupante de nuevo", remarcó y añadió que "la reunión quedó vieja por lo que estamos organizándonos para volver de nuevo al Ministerio, con los mismos objetivos con los que fuimos hace un mes atrás", destacó el presidente del Consejo de Administración del SAMCo local.

A modo de cierre, dijo que "yo recibo día a día las quejas de los proveedores, las amenazas de corte de provisión y también tenemos inconvenientes porque no llega en el día a día con las necesidades del Hospital. Al atrasarse los ingresos de los fondos que necesitamos de la provincia y al estar un poco desactualizados, afecta a todos los servicios. En la administración se sufre más porque uno está en el día a día" , finalizó.



PREOCUPACIÓN

A más de un mes de ese encuentro con la provincia, Berger dijo que trata permanentemente con director del Hospital, y que ambos están preocupados: "con Bertram estamos en el día a día y me parece que la preocupación es mutua. Estamos los dos al tanto de los números del Hospital", dijo.

Justamente el doctor Bertram también dialogó con este Medio y dijo que más allá de que hoy el hoy el Hospital se encuentra bien, peor que a la vez siguen trabajando en las mejoras. "Se pudo concretar todo lo que es la parte de racionamiento, pagarle a los proveedores y vamos viendo como nos acomodamos. Ahora nos financian a los 40 días, otros a los 30, mientras que otros lo hacen a los 15 días. Nos vamos articulando para ver de qué manera vamos recibiendo los refuerzos para ir avanzando", dijo el director.

Además confirmó que se cambió la empresa de seguridad privada que estaba a cargo del nosocomio y se logró el monto de licitación. En tanto, dijo que "por la misma situación que está atravesando el país nosotros tuvimos una reunión el pasado martes 3 en el Ministerio y están aseguradas las partidas|. Se van a ir asegurando los refuerzos de partidas también y acá lo primordial es garantizar la prestación de salud pública, la provisión de medicamentos, de descartables, lo que es oxígeno y el mantenimiento en sí de todo el equipamiento. Esa es nuestra tarea, la que llevamos adelante y estamos bien en ese sentido. Hay que seguir generando reuniones, auditando, controlando todo y algunas cosas se tienen que ir priorizando", explicó Bertram, dando un mensaje de tranquilidad.