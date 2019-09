"Pocas ciudades construyen este tipo de herramientas"

Agentes municipales ya se encuentran trabajando en un nuevo relevamiento del Observatorio Industrial de nuestra ciudad, con la colaboración con la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, la Comisión de Industrias del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Agencia de Desarrollo ACDICAR.

Este es un proyecto, que cuenta con la asistencia técnica del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local, busca complementar el Censo Industrial de Rafaela.

Además, tiene como objetivo medir periódica y sistemáticamente el nivel de actividad económica, las expectativas hacia el futuro y otras variables relevantes del sector industrial de la ciudad. Para ello, se realizan mediciones cuatrimestrales que puedan permitir reflexiones de coyuntura respecto a la performance del sector manufacturero de la ciudad.

Marcelo Ortenzi, director Ejecutivo del ICEdel, y que acostumbra llevar adelante jugosos números que terminan siendo una herramienta clave para las decisiones del Ejecutivo, dijo al respecto que "el observatorio es una iniciativa del Desarrollo Económico, a la cuál nosotros desde el año pasado nos sumamos en un rol más técnico, que tiene que ver con la definición de la muestra de empresas y la cantidad a encuestar. El observatorio también es una encuesta y el procesamiento de todos los datos. En este caso la captura de los datos o de la información en general, está realizada por personal de la secretaría de Desarrollo Económico, técnicos del Centro Comercial y de ADICAR. Ellos son los que tienen diálogo mano a mano con el empresario", mencionó Ortenzi.



DIFERENCIAS

"Lo del observatorio es una encuesta más corta que el censo industrial, que es un estudio que se realiza cada 6 años y que obviamente barre con todos los aspectos que se pueden contemplar con una actividad industrial; desde la producción hasta la producción, entre otros temas que la rodean. Es un barrido muy completo del sector industrial de la ciudad", dijo el funcionario municipal, que agregó que "el observatorio pregunta cada 4 meses algunas variables que pueden coincidir con la del censo, como por ejemplo facturación, no en cuanto a calidad, sino a expectativas. Acá se pregunta cuál es la situación que la empresa está atravesando y cuáles son las expectativas para los próximos 4 meses. Así se obtiene un pantallazo de cómo se encuentra hoy la industria en cuánto a niveles de actividad y la percepción, tanto en facturación, actividad, comportamiento de su sector, posibilidades de tomar más personal, etc", destacó.

Ahora, esta tercera medición se llevará a cabo durante la primera quincena de septiembre, donde profesionales de las distintas instituciones que conforman el observatorio realizarán el trabajo, encuestando a 75 industrias que representan los sectores de actividades económicas presentes en la ciudad y sus diferentes tamaños, constituyendo un muestra representativa. "La diferencia está también es que con el Observatorio no entrevistamos a todas las industrias, como lo venimos haciendo con el censo, sino a unas 80 que significan el 50% del empleo industrial. De esta manera, vamos teniendo 'fotos' de cómo está marchando la cuestión y sobretodo el nivel de expectativas. En cambio, con el censo, sacamos una radiografía cada 6 años", dijo Ortenzi.

Por otro lado elogió el trabajo municipal que viene haciendo al respecto esta gestión y expresó que "somos una de las pocas ciudades que construye este tipo de herramientas, y esto le permite al sector público como privado contar con información fidedigna, construida científicamente que sale de la autopersepción y que permite analizar los datos y definir acciones o políticas", dijo el funcionario y añadió que "nosotros mantenemos un tenor metodológico que no ha variado en todos estos años. Y esa es una de las fortalezas del ICEdel. En este tipo de coyunturas nosotros mencionamos científicamente como construimos la información, ya que la percepción y los medios de las noticias que nos llegan te puede dar una imagen fuera de contexto que después los datos demuestran que no es el mismo, o que al menos el que uno imagina. Es por eso que la construcción metodológica de información permite tener más precisión, y lo sostenemos como una fortaleza y nos asentamos en eso para seguir difundiendo los datos que nosotros vamos realizando", destacó.

Con la puesta en marcha del Observatorio, sobre fines del 2018, permite disponer de información relevante de manera actualizada y periódica creada con el propósito de elaborar diagnósticos sobre la coyuntura industrial de la ciudad y su evolución reciente.

Cabe destacar que este insumo resulta necesario para facilitar la toma de decisiones empresariales y el diseño de políticas públicas hacia el sector.