Repavimentación de la Ruta 70: "tiene una vida útil de 10 años"

Entre tantas pálidas que pasan en el país y en nuestra provincia, se conoció esta semana que finalmente será repavimentada la Ruta 70, en el tramo que va desde la Rafaela hasta la intersección con la Ruta Provincial Nº 13, comprendiendo una extensión de 11 kilómetros.

Una obra que fue adjudicada a la empresa Obring SA, quién ya trabajó con el gobierno provincial en el sur de la bota,y que responde el número de Resolución 1823 de la Dirección Provincial de Vialidad.

Recordemos que en el mes de abril, se realizó la apertura de la licitación de la obra (reconstrucción de 10,2 KM), que cuenta con un presupuesto de $ 189.374.430,68 y un plazo de ejecución de seis meses. En el acto se presentaron 12 empresas, -una de las cuales fue la mencionada que había presentado una oferta de $ 173.044.114,76. De todos modos, a esta altura se puede hablar de valores de referencia teniendo en cuenta que estas ofertas fueron presentadas para la apertura de sobres en abril. Desde ese mes hasta ahora, entre inflación acumulada y devaluaciones los presupuestos han quedado desfasados.

El que dio precisiones de este trabajo fue el administrador de Vialidad de la Provincia, Pablo Seghezzo, quien marcó un par de novedades y también hizo una evaluación de la gestión Socialista, en más de tres años. "Es algo bueno y necesario. Nosotros repavimentamos un tramo en la Ruta 70, bien al oeste, al límite con Córdoba y otras reparaciones más, como los 50 km desde Rafaela hasta Recreo, pero esta obra es muy pedida por Rafaela y la región. Ahora estamos en nuestro último tramo de nuestra gestión, tenemos 90 días por delante y tenemos que ir cerrando nuestro plan de obras para dejar en pie otra serie que son necesarias para todo el desarrollo provincial", comenzó diciendo Seghezzo quién aseguró que "el proyecto que hicimos de esta obra fue bastante complejo, ya que era una ruta de una sola mano. Todo el proceso licitatorio y lógicamente de iniciarla ya sobre el final de nuestra gestión y que se continúe con el próximo gobierno provincial", remarcó.

En cuanto a los detalles, el funcionario provincial contó que "tuvimos una oferta que estuvo por debajo del presupuesto oficial, en el orden de los 10 millones por debajo, de una empresa santafesina que tiene experiencia de obras viales y que ha trabajado con nosotros en esta gestión en varias obras, sobretodo en el sur provincial. Ha sido la que mejor nos ha convenido y empezamos con la firma de los contratos", remarcó.



TAREAS COMPLEJAS

Otro de los puntos abordados por el director de Vialidad es lo reñida que será esta obra, comentando muchas precisiones al respecto: "es una obra compleja porque la ruta tiene una conformación, un carril diferente a otro. Por un lado hay una parte que es de hormigón y por el otro, paralelo, se le hizo una base asfáltica porosa. Nosotros lo que vamos a hacer es homogeneizar lo más posible el paquete estructural y poner arriba un estabilizado granular para que se termine levantando más de 27 cm. Esto ayudará a que las cargas se puedan distribuir de la mejor manera y normalmente la obra de repavimentación, que tiene vida útil, como todas las cosas, para unos 10 años de vida. Eso se mide con ejes de camión, de peso máximo que es de 10,5 toneladas, que pueden pasar por esa ruta", expresó Seghezzo.

Por otro lado dijo que "los que son bacheos o reparaciones, eso no se establece una vida útil ya que el bache es la reparación de una rotura que se manifestó en un lugar, lo cuál no quiere decir que al lado, a los 10 metros o a los 20 metros, no pueda haber una zona debilitada que se vuelva a romper en el futuro. Este trabajo se hace para alargarle la vida útil, darle seguridad vial, pero no es un cálculo de ingeniería como una repavimentación, ya que es algo más estructural y se hace en función de los ejes de camiones y de las cargas. Uno piensa que en 10 años van a pasar tantos miles de ejes de camión, y la ruta está dimensionada para esa cantidad mencionada", contó el funcionario provincial.

A modo de cierre, habló de la gestión actual como así de la nueva gestión que se vendrá en el mes de diciembre, donde el rafaelino Omar Perotti tomará las arcas de la provincia. En ese sentido, Seghezzo pidió que estos trabajos continúen para mejorar la red vial de la provincia de Santa Fe. "mantener la red vial santafesina, el gobierno que nos tocó a nosotros, el próximo que viene, será una tarea compleja. Debe ser la red vial más difícil de todo el país, ya que el 80% de toda la exportación agropecuaria de la República Argentina sale por puestos de Santa Fe y utiliza nuestras rutas. Cada cosecha récord, que nosotros escuchamos que tenemos en el país, sobretodo del norte de nuestro país, a nosotros lo único que nos deja son baches. Más allá de lo importante que es exportar, sobretodo desde nuestra provincia. Pero de las retenciones de exportaciones no vuelve nada a Santa Fe, utilizan nuestras rutas para sacar todo lo que es la producción nacional y no queda, ni un sólo fondo para mantener las rutas provinciales que se aplique especialmente. Es una tarea compleja mantener esta red vial, que es más difícil que mantener las nacionales", remarcó y agregó al respecto que "rutas nacionales tenemos 2.200 km en la provincia y tenemos más de 4.500 km de rutas provinciales. Es una trabajo arduo y difícil", destacó.

Sobre el final de la charla con Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad, Seghezzo dijo que "tenemos un plan de obras muy grandes, importantes, el más grande de los últimos 50 años en el departamento Castellanos. Además hicimos todo el estabilizado a las 6 colonias y vamos a dejar para el próximo gobierno seguramente la inauguración de la ruta de San Vicente - Colonia Margarita y es importante que el Plan Vial se continúe, me parece que tiene que ser una política de estado en Santa Fe. Hay que continuar varias gestiones más para tener una red vial a la altura que merecen los santafesinos", finalizó