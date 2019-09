Se evaporan US$ 3.151 millones de reservas Suplemento Economía 08 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Las reservas internacionales acumularon una caída de US$ 3.151 millones en una semana que comenzó con marcadas tensiones en el mercado por el nuevo esquema de control de cambios, pero que con el correr de los días cedió. Según un comunicado de la autoridad monetaria, las reservas se ubicaron este viernes en US$ 50.949 millones.

De ese modo, mostraron una merma de US$ 424 millones respecto del jueves. Luego de que el Gobierno diera a conocer que iba a poner en marcha un control de cambios, el lunes en las entidades financieras se formaron largas filas para poder retirar ahorros en dólares.

Al avanzar la semana, hubo un descenso en la cantidad de ahorristas que acudieron a los bancos para llevarse los depósitos en medio de una mayor estabilidad en la cotización del billete.

Las reservas también sintieron el impacto del accionar del organismo que conduce Guido Sandleris, ya que intervino con ventas directas en el mercado de cambios para contener la demanda de la moneda norteamericana.