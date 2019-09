Compras preventivas para surfear la recesión Suplemento Economía 08 de septiembre de 2019 Redacción Por Los argentinos aprovechan el plan Ahora 12 para tratar de sacarle ventaja a la suba de precios.

En estos últimos días la suba del dólar y la incertidumbre en el mercado están afectando de manera directa el bolsillo de los consumidores, quienes algo acostumbrados a los cimbronazos, buscan maneras inmediatas, a su entender, de ganarle a la inflación que avanza a paso seguro.

Cuando la economía empezaba a mostrar algunos signos de estabilidad, un nuevo lunes negro volvió a sacudir al país planteando un futuro cada más incierto con un dólar que se proyecta a $70 a fin de año y precios que se ubicaría entre 50% y 55% más altos, según las proyecciones de diversas consultoras.

Frente a este escenario de devaluación y remarcación de precios algunos eligen hacer compras utilizando los planes que ofrece el Ahora 12, partiendo de dos premisas claras: no saber cuándo podrá terminarse este beneficio y por eso aprovechar mientras se pueda las 9 o 12 cuotas fijas, y por otro lado adquirir productos que en poco tiempo pueden duplicar su precio.

Esta tendencia le da al consumidor la percepción de estar realizando una “compra inteligente” y se observa especialmente en aquellos rubros donde la suba de precios es más significativa, como electrodomésticos y tecnología. Así como también muchos consumidores se anticipan a la compra de regalos dada la proximidad de fechas relevantes en términos de consumo como ser el Día de la Madre y Navidad.

En esta “fuga de consumo”, como la llaman algunos economistas, el lema "aprovechar mientras dure" vuelca sus compras en las tiendas de productos (marketplace) de los bancos y algunos comercios que ofrecen el plan de cuotas al menos por el momento, y hasta que tengan que reponer stock a un precio mucho mayor.



¿QUIÉN FINANCIA ESTO?

“Este tipo de situaciones, donde de manera abrumadora, muchas personas se vuelcan a comprar preventivamente, los bancos y los comercios deben tener plataformas adecuadas que respalden este tipo de demanda”, explicó Fernando Díaz Baylon, CEO de Aper, compañía a cargo del desarrollo de la plataforma de marketplace de ICBC y Banco Columbia y algunos bancos provinciales de Santa Fe, San Juan, Santa Cruz y Entre Ríos.

Además Díaz Baylon aseguró “el desarrollo de este tipo de plataformas no sólo ofrece financiación en la compra de productos, sino que es una oportunidad para las instituciones bancarias de personalizar ofertas y darle al cliente mejores opciones ante un escenario de gran incertidumbre en materia económica”. Estos marketplaces están creciendo rápidamente en este último tiempo y se posicionan como una de las estrategias claves de fidelización y ingreso para los bancos.



¿CUÁNTO DURARÁ

ESTA ESTRATEGIA?

Los bancos y comercios están preparados, los argentinos están dispuestos a ganarle a la devaluación, sin embargo, ¿cuánto puede durar esta estrategia de compra preventiva?

Teniendo en cuenta que los bancos son los que absorben casi el total de los costos del Ahora 12, muchos especialistas plantean que este programa tiene muy pocas chances de continuar y que incluso podría no llegar a la fecha que se pactó cuando se lanzó, que es diciembre del 2019.

Frente a este escenario es importante tener en cuenta que las compras preventivas llegarán a su fin y que es clave poder aprovecharlas mientras se pueda.

Con varias crisis encima de los hombros, los consumidores van moldeando y modificando sus formas de consumo, según su realidad económica lo vaya requiriendo. La imprevisibilidad del dólar y su inevitable impacto en los precios, ponen en alerta a los argentinos que buscan de alguna manera sacar algo de “ventaja” a la situación.